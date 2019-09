Luca Mucchini:”Mark Caltagirone è Eliana Michelazzo”/ Lo svela l’ex di Selvaggia Roma

Luca Mucchini, l’ex fidanzato di Selvaggia Roma, è uno degli ospiti della prima parte di Live – Non è la D’Urso. Il caso Mark Caltagirone e Pamela Prati torna a tenere banco nel talk show di successo di Canale 5, ma Barbara D’Urso ha deciso di cominciare col botto con una serie di rivelazioni choc destinate a rivoluzionare tutto. L’ex fidanzato di Selvaggia Roma una volta entrato in studio rivela: “allora non esiste Mark Caltagirone, non esiste fisicamente, ma ero presente ad un evento con Eliana Michelazzo che ha pubblicato per errore una Stories nel finto profilo Instagram di Mark Caltagirone”. Luca racconta per filo e per segno come sono andate le cose: “Noi stavamo in una fiera a Milano, io ed Eliana sotto una tettoia, eravamo da soli, uno attaccato all’altro. Il telefono lo avevi in mano tu, ma io stavo li insieme a te attaccato”

Luca Mucchini: “Eliana Michelazzo hai fatto tu le Stories sul profilo di Mark Caltagirone”

Ma non finisce qui. Il racconto di Luca Mucchini prosegue con una rivelazione choc: “Hai fatto te la Stories, poi chiaramente è uscito ovunque, in puntata le persone ne hanno parlato e tu ne hai tergiversato” rivela il ragazzo parlando di Eliana Michelazzo. La ex agente di Pamela Prati cerca di difendersi come può, ma la versione di Luca sembra vera. “Non ti ho mai difeso, non mi sono mai esposto, ad oggi ti dico che sei stata tu a pubblicare per errore quella Stories” dice Luca che precisa: ““Io e la mia ex le siamo state vicino, poi lei si è scansata”. Eliana allora prende la parola per smentire il ragazzo dicendo: ““E’ inutile che dici questa cosa”, ma è la padrona di casa Barbara D’Urso a fare un riassunto della cosa: “Luca sostiene che era vicino ad Eliana, si è fatta il selfie e invece di mettere sulla sua storia l’ha messo nel profilo privato di Mark Caltagirone”. Chi sta dicendo la verità? O stanno mentendo entrambi?

