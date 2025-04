Luca Napolitano, cos’ha fatto dopo Amici: “Ho vissuto di…”

Ex cantante di Amici che ha fatto la storia del programma, Luca Napolitano è tornato alla ribalta a dire la sua su alcune vicende che stanno accadendo nel programma di Maria De Filippi. Il cantante si è lasciato andare in una lunga intervista a Fanpage, dove tra le varie cose ha parlato anche di Pierdavide Carone, con il quale ha mantenuto un buon rapporto. Come lui, anche con Valerio Scanu: “Grazie a loro ho capito che non bisogna avere paura di rimettersi in gioco“, ha detto riferendosi a Ora o mai più.

Luca Napolitano ha spiegato come è andata la sua vita dopo il talent di Amici, spiegando di aver pubblicato molti album con la Warner Music e di aver provato a pubblicare musica anche con etichette indipendenti. Successivamente, ha fatto sapere di non essersi mai fermato dal cantare, ma che per un certo periodo ha fatto l’insegnante: “Nel frattempo sono cresciuto, maturato, sia fisicamente che artisticamente. Non ho mai avuto bisogno di fare altri lavori, ho vissuto di questo”.

Luca Napolitano contro Rudy Zerbi: “Fa un po’ come gli pare”

Cos’è successo tra Luca Napolitano e Rudy Zerbi? Durante l’intervista a Fanpage, il cantante si è lasciato andare svelando cosa pensa del professore di Amici, e su di lui ha speso parole piuttosto dure, definendolo come ipocrita. Innanzitutto, ha spiegato di trovare molta ipocrisia tra i professori di canto, accusandoli di voler creare sempre polemica. “A un certo punto ha iniziato a dare risalto alla tecnica, fa un po’ come gli pare. Non è giusto”, ha detto Luca Napolitano su Zerbi, mentre non ha potuto che parlare bene di Maria De Filippi.

Su Queen Mary ha detto di apprezzare il suo talento nell’intercettare ciò che interessa al pubblico, definendola come una grande imprenditrice. Ciononostante, avvisa i concorrenti che il gossip dà e il gossip toglie: “l rischio è che diventi conosciuto per la storia e non per quello che sai davvero fare”. Alla fine, Luca Napolitano dice la sua su una delle cantanti più amate uscite dal talent di Amici di Maria De Filippi, Elodie. Di lei ha detto: “Di artiste come Elodie, in America, ce ne sono milioni”. Siete d’accordo?