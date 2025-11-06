Fiori d'arancio per l'ex allievo di Amici, Luca Napolitano che ha chiesto alla fidanzata Giovanna Prisco di sposarlo con una proposta emozionante.

Fiori d’arancio per l’ex allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi, Luca Napolitano che ha deciso di fare il grande passo chiedendo alla fidanzata Giovanna Prisco di sposarlo e ricevendo un immediato sì come risposta. Luca ha partecipato all’ottava edizione del talent show di Maria De Filippi e si era fatto notare per la sua voce e il suo talento. Nella scuola, inoltre, aveva trovato anche l’amore grazie all’incontro con la ballerina Alice Bellagamba. Circa un anno e mezzo dopo la fine del talent, i due si sono lasciati. A distanza di tempo, entrambi hanno ritrovato l’amore con altre persone.

Alice Bellegamba è diventata di recente mamma per la prima volta di un bambino nato dalla relazione con Leonardo Plebani. Luca Napolitano, invece, ha trovato in Giovanna Prisco la donna con cui costruire il suo futuro.

Luca Napolitano e la proposta di matrimonio alla fidanzata Giovanna Prisco

Luca Napolitano ha scelto di sorprendere la fidanzata facendole la proposta di matrimonio durante una festa di pallavolo a cui ha partecipato Giovanna Prisco che, in tenuta sportiva, si è trovata davanti il fidanzato e l’anello con una bellissima proposta di matrimonio a cui ha reagito con lacrime di gioia e un grande sorriso.

Ad annunciare la grande novità è stata la stessa Giovanna che, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato le foto della proposta di matrimonio scrivendo: “Il Si più voluto e sentito della mia vita. Nel posto dove le emozioni parlano più forte del cuor”.