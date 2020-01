Luca Onestini: “amavo Soleil Sorge”/ Lei replica: “ancora parlano, ma cavalcare…”

Luca Onestini è felicemente fidanzato con Ivana Mrazova a cui ha anche dichiarato amore in diretta durante una puntata di Vieni da me. L’ex tronista, tuttavia, nel corso dell’intervista rilasicata ai microfoni della trasmissione di Real Time, “Rivelo”, è tornato a parlare della sua ex fidanzata, Soleil Sorge, conosciuta durante Uomini e Donne e scelta al termine del percorso. Tornando indietro nel tempo e ripensando alla sua avventura nel programma di Maria De Filippi, Luca Onestini ha detto: “Che ricordo ho della trasmissione? È stata una parte del mio passato. Ne uscì da fidanzato, poi le cose andarono come andarono con Soleil. Detto questo non posso dirti che ho un ricordo bello. Il programma non c’entrava niente però è ovvio che dopo, per come sono andate le cose, si intacca un po’ il ricordo che hai di quel periodo. Se si corona con un qualcosa di positivo, di bello, prende un colore, ma se si corona con un qualcosa di disastroso ne prende un altro di colore”, ha confessato Luca.

LUCA ONESTINI: “AMAVO SOLEIL SORGE”. LEI REPLICA: “CAVALCARE VECCHIE SELLE NON TI FARA’ VINCERE NUOVE BATTAGLIE”

La storia di Luca Onestini e Soleil Sorge è finita durante la permanenza di Luca nella casa del Grande Fratello Vip in seguito alla pubblicazione di alcune foto in cui Soleil era con Marco Cartasegna con cui ha poi avuto una storia, oggi finita. Sulla scelta di non lasciare la Casa per un confronto diretto con Soleil, a Lorella Boccia, Onestini ha detto: “Come mai non sono uscito dal GF dopo aver scoperto del tradimento? Non c’era niente da dire: superata una certa soglia, quando vedi delle prove del genere e ti viene mostrato quello che ti viene mostrato, mi sembra che non ci sia tanto margine per confrontarsi e quindi anche lì uno deve prendere la scelta di andare avanti e non rinunciare. Se l’amavo? Certo. Si è visto il rapporto che c’era, le problematiche che ci sono state e non è stato facile”. Dopo aver saputo dell’intervista di Luca Onestini, Soleil Sorge ha puntualmente replicato e su Instagram ha lanciato una frecciatina: “Parlano, ancora parlano. Ma cavalcare vecchie selle non ti farà vincere nuove battaglie. Vai avanti, grato, in silenzio. Come le vere signore”.

