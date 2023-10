Luca Onestini, Antonella Fiordelisi: “Mi ha bloccata sui social!”/ La replica alla polemica divide il web

Grande fratello vip 7, é guerra social Luca Onestini vs. Antonella Fiordelisi!

Per Antonella Fiordelisi il tempo si é fermato alle vicende nella Casa di Grande fratello vip 7, tanto che “nomina” Luca Onestini per il nuovo torno subito.

É il sentiment predominante nel web, per l’occhio pubblico, a cui non sfugge che la influencer attacca via social il collega ed ex coinquilino nella casa più spiata d’Italia, all’edizione del Grande Fratello vip 7, l’ultima dello spin off di Grande fratello dedicata ai vipponi. Ebbene sì, Antonella Fiordelisi accusa Luca Onestini di averle inferto uno stato di blocco a mezzo re dei social, Instagram. Questo, in replica ad un utente che suggerisce alla vippona e sportiva schermitrice di seguire online i profili dell’ex tronista di Uomini e donne.

“Allora Antonella ora devi un attimo iniziare a seguire Onestini, è per la scienza“, le scrive una fan via social e Antonella Fiordelisi accusa Luca di tutta replica e con tanto di screenshot come prova del nove al veleno, aprendo al guerra stellare tra ex Grande Fratello vip 7. “Ho appena scoperto che mi ha bloccata”, sentenzia al primo colpo la vippona, contro il vippone.

Web diviso: la guerra stellare scatena i fan di Grande fratello vip 7

A quanto pare il post avvelenato della sportiva non può sfuggire al bel Luca, che non a caso controreplica alla sportiva in un tripudio di interazioni social che vede l’opinione del web spaccarsi a metà: “Siamo arrivati al punto che c’è gente che “si vanta” di essere stata bloccata da me (mai vero) quando in realtà è stata semplicemente NON CALCOLATA. Non vi blocco nemmeno però vi compatisco. Vantatevi di questo allora, che almeno È VERO. 😉 Besitos 💋”, chiarisce la sua posizione l’ex Uomini e donne, replicando ad Antonella Fiordelisi.

E, sulla scia delle compagini web tra loro contrapposte, una che accusa Antonella di limitare i rapporti umani alla banalità delle interazioni social e l’altra rappresentata dagli internauti che accusano Onestini di un accanimento social ai danni della ex gieffina, l’ex fidanzata di Edoardo Donnamaria al Grande Fratello vip 7 Antonella Fiordelisi conferma la sua tesi contro Luca Onestini, con tanto di nomignolo provocatorio, l’appellativo affibbiato all’ex Uomini e donne in passato: “Guarda a me esce così, comunque anche meno mestierà”-(mestierante è il soprannome con cui lo avevano appellato su Twitter durante il Grande Fratello Vip, ndr) “Raga facciamo un gioco cercate tutti Onestini su IG e pubblicate lo screen così è contento“.

Tuttavia, dal momento che i profili social sono spesso vittime di hackeraggio e anche gestisti dai social manager per nome e per conto dei titolari, Luca Onestini potrebbe non aver bloccato di sua spontanea volontà Antonella Fiordelisi.

Questo, mentre la vippona Beatrice Luzzi si impone come la concorrente favorita dal pubblico all’11a puntata di Grande fratello 2023…

