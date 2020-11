Luca Onestini attacca Guenda Goria: “Esagerata”/ Parpiglia sbotta: “Parli tu che…”

Nella puntata di Casa Chi tenutasi il 6 novembre, si è tornati a parlare di Guenda Goria in merito allo scontro avuto con Elisabetta Gregoraci accusata da lei di essere “mancante di umanità”. A discutere dell’episodio ci sono in primis il giornalista Gabriele Parpiglia con Luca Onestini che già qualche giorno fa ha lanciato stoccate alla Goria. È così anche in questa nuova occasione, dove esordisce dicendo che “Non è bellissimo” quanto detto da Guenda ad Elisabetta, aggiungendo poi che “Sono cose assolutamente esagerate e fuori luogo. Soprattutto lei che fa quella che sta dalla parte delle donne.” Parole, quelle di Onestini, che hanno fatto scattare Parpiglia. Il giornalista ha infatti voluto ricordare all’ex gieffino che proprio lui non può accusare Guenda di ‘esagerare’ quando lui stesso ha spesso accusato in Tv l’ex fidanzata.

Gabriele Parpiglia replica a Onestini: “Parli tu che con Soleil Sorge…”

“Luca, lo dico a te. Non è che sei uno che si trattiene quando ti chiediamo un parere su Soleil Sorge che va a parlare dei fatti tuoi in televisione. Quindi criticare ora Guenda Goria…” è sbottato Gabriele Parpiglia. Onestini ha allora replicato: “Non è che giudico una persona nel suo complesso, sono qui per giudicare un fatto, determinate cose, quello che ha detto non la persona. Se tu mi dicessi che sono un uomo senz’anima o umanità non è che mi piacerebbe molto…”. L’argomento è poi andato sfumando ma il pubblico sarebbe curioso di scoprire la replica di Guenda Goria alle varie frecciatine ricevute da Onestini in questi giorni.





© RIPRODUZIONE RISERVATA