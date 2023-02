Luca Onestini attacca Martina Nasoni/ “E’ entrata al GF Vip per riprendersi Daniele”

Luca Onestini contro Martina Nasoni: “ecco perchè è entrata al GF Vip”

Martina Nasoni sta vivendo un’esperienza al Grande Fratello Vip 2022 piuttosto burrascosa. Sebbene pensasse di trovare una spalla in Daniele Dal Moro, la gieffina si è dovuta ricredere. Il legame con il bel veronese sembra essersi spezzato definitivamente, facendola entrare in crisi.

A parlare della concorrente è Luca Onestini che esterna i suoi dubbi a Daniele: “Mi sembra abbastanza chiaro, lei era entrata per riprendersi te, nel momento in cui non ci riesce, fa uscire male te e bene lei”. L’ex tronista ha dato ragione al modello ed ha espresso le sue stesse perplessità su Martina Nasoni. Ora, Daniele ha intrapreso una relazione con Oriana Marzoli smontando qualsiasi possibilità di ritorno di fiamma con la sua ex.

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro hanno avuto l‘ennesima lite tra le mura della casa più spiata d’Italia. Il rapporto tra i due è definitivamente compromesso e le chance di un ritorno di fiamma sono praticamente azzerate. L’avvicinamento del bel veronese a Oriana Marzoli ha messo in crisi la gieffina che si è sfogata con gli altri inquilini.

“Credimi, guarda sono stata malissimo. Ho preso i bagagli miei, con la forza mia sono partita senza chiedere una mano a nessuno” afferma la gieffina e poi aggiunge: “Certo che devi andare per la strada tua, io non ti voglio neanche come amico.” E ancora: “Ho preso la macchina, son partita da sola, mi sono fatta i pianti negli alberghi perchè non c’era nessuno neanche lui… neanche una parola di sostegno. Mai, sono sempre stata lasciata da sola anche da lui. Sono delusa anche da lui, ma non perchè si sta mettendo con Oriana… non c’è stato mai nessuno ad aiutarmi al massimo mi hanno messo i bastoni tra le ruote”.

