Luca Onestini attacca Sonia Bruganelli e difende Oriana/ “Quelle caz*ate che…”

Luca Onestini difende Oriana Marzoli

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2022, Sonia Bruganelli ha criticato duramente Oriana Marzoli accusandola di parlare male delle ragazze della casa in spagnolo. L’opinionista, senza svelare il contenuto di ciò che direbbe l’influencer venezuelana, ha fatto capire di aver ascoltato direttamente tutto seguendo la dirella. Dopo la puntata, Luca Onestini ha ripensato alle parole della Bruganelli e ha difeso l’amica. Oriana, quando parla in spagnolo, lo fa proprio con Onestini e quest’ultimo, durante una chiacchierata con Edoardo Donnamaria, ha spiegato che quando parlano in spagnolo non ci sono mai parole offensive nei confronti degli altri vipponi.

Onestini ha così sottolineato che, probabilmente, il significato delle parole spagnole che utilizzano viene distorto con la traduzione. Luca, dunque, ha lanciato una frecciatina nei confronti della Bruganelli?

Le parole di Luca Onestini

Cosa ha detto esattamente Luca Onestini sulle critiche di Sonia Bruganelli ad Oriana Marzoli? “E poi secondo me, anche quando ad esempio giochiamo a biliardo, quelle cazz*te che diciamo, tipo sta ‘puta bola’… poi la traducono come vogliono loro, hai capito? Secondo me… perchè è impossibile! Lei mai ha usato appellativi del genere riferiti alle persone. Mai! Quindi può essere che cambi il significato delle robe, invece che un impreco lo traduci come un insulto ad un’altra, è un altro discorso…”.

Cosa accadrà nella puntata del Grande Fratello Vip 2022 in onda domani sera? Sonia Bruganelli e Luca Onestini saranno protagonisti di un confronto in studio?

Luca: “…Poi la traducono come vogliono loro, perchè io ti assicuro che lei (Oriana) mai ha usato appellativi del genere riferiti alle persone, mai. Se poi cambi il significato delle robe è un altro discorso” 👏🏻 GRAZIE LUCA #gfvip #oriele pic.twitter.com/1TXYP0tHwm — sisonokevin (@_soleilandia_) February 22, 2023

