Luca Onestini “bagnino” di Baywatch/ Il video fa impazzire il web: “Diverte e fig*!”

Luca Onestini, oltre per le sue avventure televisive, è sicuramente noto al pubblico per la sua grande simpatia. L’ex tronista di Uomini e Donne, che ha poi affrontato una divertente avventura nella Casa del Grande Fratello Vip (dove ha trovato l’amore con Ivana Mrazova e un grande amico, Raffaello Tonon) ha postato un video su Instagram che sta scatenando i fan. In questo, Onestini si improvvisa bagnino della nota serie Baywatch. Sguardo attento, l’ex tronista osserva l’orizzonte quando qualcosa, anzi qualcuno, attira la sua attenzione. Ed eccolo partire al salvataggio con tanto di iconico salvagente rosso. Corre in acqua ma poi ecco che il video prende un’altra piega e si trasforma in qualcosa di comico: addio al salvagente rosso, meglio quello con l’unicorno con il quale salva l’amico a riva.

Luca Onestini in versione bagnino fa impazzire il web

Un simpatico siparietto quello messo in scena da Luca Onestini, che ancora una volta si becca tantissimi commenti positivi dai suoi follower. Eccone alcuni: “Sei un ragazzo divertente e dall’ironia sempre a portata di mano… bravissimo e complimenti per farci sorridere anche attraverso i social”; “Con l’unicorno siamo in mani sicure, apprezzato anche lo stile di zompettamento nell’acqua, tipica del bravo baywatch”; “Mi fai morire dal ridere, oltre ad essere davvero fig* sei anche simpaticissimo, super Luca!” scrive ancora un’altra fan dell’ex tronista. Un momento dunque davvero simpatico e divertente quello che Luca Onestini ha voluto regalare ai suoi tanti follower.





