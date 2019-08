Luca Onestini bagnino sexy in Unicorno/ Video, “pesante” salvataggio con sorpresa!

Luca Onestini torna ad indossare i panni del sexy bagnino in perfetto stile “Baywatch” e ci regala un nuovo siparietto su Instagram tutto da ridere! Dopo aver divertito i suoi follower nei giorni scorsi, sfoggiando tutta la sua simpatia, l’ex tronista di Uomini e Donne ci riprova ed anche in questa calda giornata tenta di tenere sotto controllo la situazione sulla spiaggia in Sardegna, dove si trova attualmente. Esattamente come la volta precedente però, anche oggi il video sarà destinato a prendere una piega differente ed il salvataggio si trasformerà in una “pesante” fatica con tanto di corsa finale a sorpresa. “Nuova “pesante” avventura per il nostro Unicorno, come al solito al Tanka tutto sembra tranquillo ma improvvisamente… Chi avrà avuto la meglio?”, chiede Onestini ai suoi follower riferendosi al contenuto del simpatico filmato. Agli sgoccioli di questo torrido agosto, le spiagge sono ancora colme di persone e il pericolo incombe sempre dietro l’angolo. All’improvviso qualcosa attira l’attenzione del bel bagnino che, munito di salvagente a forma di unicorno, appositamente preso “in prestito” da un bagnante, si avvia in acqua pronto ad un salvataggio di emergenza.

LUCA ONESTINI BAGNINO SEXY: LA “PESANTE” IMPRESA

Luca Onestini nel ruolo di sexy bagnino però, non si aspettava di ritrovarsi lui stesso vittima del suo salvataggio. Certo di andare in soccorso di una bella bionda, si è ritrovato con il suo unicorno gonfiabile a fare i conti con un uomo di corporatura importante che in pochi istanti ha tentato di avvinghiarsi al bel Luca, mentre quest’ultimo tentava di darsela a gambe levate. Quindi la corsa verso la spiaggia e l’inseguimento del “pesante” biondino sul bagnasciuga per una scenetta rivelatasi esilarante ed estremamente simpatica. I fan dell’ex tronista ed ex gieffino sembrano apprezzare, almeno leggendo i tanti commenti lasciati in pochi minuti: “Finalmente uno che ha scelto di non vivere di gossip, ragazzo estremamente educato, mai volgare, genuino, amico sincero e simpatico vero, le gag con Raffa sono davvero divertenti!!!! Non cambiare!”, scrive una sua follower. Ed ancora, “Che ragazzo, simpaticone, sempre allegro burlone umore alto che non conosce la noia e la tristezza, ti adoro”.





