Luca Onestini, chi è il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip/ Infortunio, Uomini e Donne e fidanzata…

Luca Onestini da promessa del calcio e tronista di Uomini e Donne

Luca Onestini è fra i concorrenti che entreranno, questa sera, nella casa del Grande Fratello Vip. Luca è una vecchia conoscenza del reality avendo partecipato alla seconda edizione del Vip. Luca nasce nel 1993 e da giovane è un promettente calciatore. Infatti, dai 12 ai 18 anni, la sua carriera sembra destinata a grandi soddisfazioni. Poi, due brutti infortuni (rottura del menisco e lussazione dell’anca), lo costringono al ritiro. Luca per questo si iscrive alla facoltà di Odontoiatria per conseguire la laurea e diventare dentista, seguendo la strada della medicina come sua madre. Suo padre, invece, è un avvocato. Sempre dal punto di vista della famiglia Luca è molto legato al fratello Gianmarco.

Gianmarco Onestini, chi è il fratello di Luca Onestini/ Dalle fidanzate alla polemica in TV con Mila Suarez

Luca Onestini ha una fidanzata? Da Soleil Sorge a Ivana Mrazova…

La vita di Luca Onestini, però, è fatta anche di tanta televisione e gossip. Lavora come modello e partecipa alla trasmissione di Maria de Filippi, ‘Uomini e Donne’. Qua conosce la bellissima Soleil Sorge che, però, lo tradisce quando lui è nella casa del Grande Fratello, con Marco Cartasegna. Una batosta che riesce a digerire davanti alle telecamere e a riavvicinarsi alla sua storica ex fidanzata: Ivana Mrazova. E attualmente? Luca Onestini sembra proprio essere single…

GF Vip riavvicina Luca Onestini e Soleil Sorge?/ "Difendere le emozioni, sempre"

Alcune curiosità su Luca Onestini

Luca Onestini nel 2013 è diventato Mister Italia e questa è stata la porta d’ingresso per il mondo dello spettacolo. La sua prima apparizione è Temptation Island nel 2016 come single, si avvicina a Ludovica Valli ma la storia tra i due non ha seguito. Oltre a ‘Uomini e Donne’ e ‘Gf Vip 2’, Luca si è lanciato anche come attore in alcune puntate de ‘L’Onore e il rispetto’ e ha partecipato al programma condotto da Paolo Bonolis, ‘Ciao Darwin’.

Alcune curiosità su Luca. Dopo la partecipazione al GF Vip 2 ha frequentato un corso di dizione che gli ha consentito di migliorare molto la sua pronuncia, mentre da poco ha comprato casa in centro a Bologna, sua città natale. Inoltre, Luca soffre di vitiligine sulle gambe, che non ha mai nascosto proprio per sdoganare questa malattia e far sentire a proprio agio chi ne è afflitto come lui. Infine Luca pè molto amico di Marco Fantini, il marito di Beatrice Valli. Luca è pronto alla sua seconda partecipazione al reality del Grande Fratello, per smuovere gli animi e creare nuove dinamiche fra gli inquilini.

Edoardo Tavassi e Luca Onestini prossimi concorrenti al GF Vip?/ L'indiscrezione

© RIPRODUZIONE RISERVATA