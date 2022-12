Luca Onestini chiude con Nikita: “Sei zero”/ “Quando sento certe cose, con me sei…”

Luca Onestini, sfogo su Nikita Pelizon

Nessun riavvicinamento tra Luca Onestini e Nikita Pelizon. I due concorrenti del Grande Fratello Vip 2022, dopo essere stati molto vicini, hanno interrotto qualsiasi tipo di rapporto e, ad oggi, non si parlano neanche. Nessun gesto distensivo tra i due che trascorrono le giornate con persone diverse tenendosi a distanza l’uno dall’altra. Tuttavia, complice un balletto natalizio che devono organizzare su richiesta del Grande Fratello, i due si sono ritrovati nello stesso gruppo. Una situazione non piacevole che ha portato Luca a sfogarsi con Attilio Romita.

Il giornalista che, con Luca, ha un rapporto di stima e amicizia, ha provato a lanciare una freccia in favore di Nikita tentando di riavvicinarli. Il tentativo, però, non ha avuto il risultato sperato. Onestini, infatti, si è lasciato andare a dichiarazioni forti che non lasciano spazio ad alcuna possibilità che tra i due torni il sereno.

Le parole di Luca Onestini

Nikita Pelizon, durante le prove del balletto natalizio, ha accusato Luca Onestini di non dedicarle più alcuna attenzione. Accusa che non tocca Onestini che, però, con Attilo, si è sfogato così. “Ha detto così come raccomandi Luca a me, raccomanda me a Luca”, sono le parole di Attilio. “E’ stata fuori luogo. Sarebbe stato meglio non stare nello stesso gruppo, ma va bene“, dice Luca.

“Non fare troppo il duro”, commenta Romita. “Non faccio il duro. E’ indifferente, quando sento certe cose, con me hai chiuso. Basta, sei zero. Non voglio saper niente, sono cose che non mi piacciono”, dice ancora l’ex tronista chiudendo la questione.

