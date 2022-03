Luca Onestini choc “finita con Cristina Porta, cacciato di casa”/ “Basta bugie”

Cristina Porta e Luca Onestini si sono lasciati? L’ex Grande fratello vip si riattiva via social

Si chiude l’ennesima lovestory nata in un reality-show, quella avviatasi tra Luca Onestini e Cristina Porta a Secret story, un format tv iberico che strizza l’occhio al Grande fratello vip nostrano -che si è appena concluso decretando la vittoria di Jessica Sélassié (la quale si è aggiudicata non solo il montepremi finale, ma ha anche raggiunto un record, segnando la storia del reality Mediaset, ndr). Proprio l’ex Grande fratello vip 2, Luca, in queste ore, decide di rompere il silenzio sulla storia con Cristina naufragata nell’ultimo periodo, come da tempo si vociferava a suon di gossip incessanti. I due ormai ex, il vip bolognese Luca e la giornalista spagnola Cristina, si conoscevano per la prima volta a Secret story, dove finivano per appassionare i telespettatori iberici con un french kiss passionale, che poco dopo diventava di risonanza internazionale nonché un momento virale sui social in Italia.

La storia con la Porta per Luca nasceva in seguito alla separazione avuta con Ivana Mrazova, la modella ceca conosciuta al Grande fratello vip nel momento storico in cui lui finiva per apprendere nella Casa più spiata d’Italia di essere diventato vittima di un tradimento dell’allora compagna, Soleil Sorge, consumato da quest’ultima con la complicità del collega tronista con cui Luca aveva condiviso il trono classico a Uomini e donne, Marco Cartasegna. Ma cosa ha spinto di fatto Luca e Cristina a giungere al capolinea della loro storia? A fare chiarezza sulla rottura è ora Luca, in un intervento tra le Instagram stories, in cui a dir poco adirato dichiara di essersi sentito abbandonato a se stesso dalla compagna, tanto che avrebbe percepito di essere stato cacciato via di casa, da parte della Porta. E, in conclusione, non nasconde che con Cristina si siano detti addio in occasione di un ultimo confronto di coppia. “Se la mia presenza disturba, io preferisco eliminare il disturbo”, esordisce quindi, testualmente, nel suo intervento social di chiarimento.

L’ex Grande fratello vip, Luca Onestini, chiarisce sulla rottura con Cristina Porta

“Sono in hotel da ieri, non per mia decisione- prosegue nell’intervento social di chiarimento dell’ex Uomini e donne, Luca Onestini, che quindi passa a stigmatizzare gli atteggiamenti incriminati assunti da Cristina Porta nei suoi riguardi, che lui non sarebbe più riuscito a tollerare ad un certo punto della lovestory finita in crisi-. Devo sopportare che non mi risponda nemmeno al cellulare. E se lo fa è solo per dirmi di non tornare a casa quando era quello che volevo di più. Non ha tempo per rispondermi, ma per scrivere un tweet dicendo che si sente sola ha tempo. Quando è stata lei che mi ha detto di non tornare a casa prima delle cinque per evitare di vedermi”. E, poi, ancora, scrivendo a cuore aperto al popolo del web della sua delusione d’amore, poi, l’ex Grande fratello vip 2 fa sapere di aver convenuto di comune accordo con Cristina Porta la loro separazione. “Basta bugie!”, rincara infine la dose contro l’ormai ex.

Insomma, anche la terza lovestory nata in un reality per Luca Onestini giunge definitivamente al capolinea. Solo di recente l’ex tronista moro aveva ufficializzato la rottura con l’ormai ex Ivana Mrazova, lamentando in rete di essere stato lasciato dall’ex Gf vip 2 con un’interazione via Whatsapp.



