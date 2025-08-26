Luca Onestini viene lasciato dalla sua fidanzata Aleska Genesis e decide di farci una canzone ironica dal titolo ‘Chat GPT’

Non c’è mai fine al trash anche se in televisione se ne vede più poco da quando Barbara d’Urso non è più una costante di Mediaset. E di certo non lo riporterà da fine settembre quando sarà una delle concorrenti di Ballando con le stelle di Milly Carlucci. In questo caso si sta parlando di un ex gieffino (e non solo, dato che ha partecipato a tutti i reality esistenti) ovvero Luca Onestini che aveva fatto sognare i fan con la sua storia con l’influencer Aleska Genesis.

Ebbene sì, all’uomo è successo qualcosa di surreale: è stato lasciato dalla sua fidanzata dopo che glielo ha suggerito Chat GPT. E lui prima ha reagito male, domandandosi come fosse possibile una cosa del genere, e poi ci ha scritto una canzone che ha fatto molto divertire i suoi fan dove ironizza sulla sua situazione sentimentale.

Nell’anteprima del video pubblicato sui social Luca Onestini, che si è fatto conoscere pure all’estero per la sua storia d’amore con Aleska Genesis, si vede una ragazza chiedergli se la ama e lui che risponde tranquillamente di chiederlo invece a Chat GPT, che tanti neuroni ha devastato mettendo inoltre a rischio lavori di tutto rispetto. Una canzone che riflette anche sulla dipendenza digitale di vecchie e nuove generazioni.

Ma perché la storia tra i due è finita così presto? Semplice: perché lei si è fatta convincere dall’intelligenza artificiale a lascare il suo fidanzato. Altri, invece, credono che la ragione sia da ricercarsi nel fatto che lui potrebbe non avere le sue stesse disponibilità economiche. Intanto lui ha reagito bene facendoci una canzone.

