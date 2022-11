Luca Onestini contro Charlie Gnocchi al GF Vip/ “Pervertito”, cos’è successo?

“Se io dovessi disegnare un pervertito, lo disegnerei così“. Sono le parole al veleno di Luca Onestini contro Charlie Gnocchi, dopo quanto espresso dal concorrente del GF Vip su Oriana Marzoli a favore di telecamere. Alcuni “vipponi” tra cui Antonino Spinalbese hanno fatto notare a Charlie Gnocchi di aver oltrepassato il limite con frasi pesanti all’indirizzo della coinquilina venezuelana, affermazioni che potrebbero innescare un vero e proprio terremoto sulla sua permanenza nella Casa.

Charlie Gnocchi ha chiesto esplicitamente ai compagni d’avventura se lo ritengono un “pervertito”, incassando una risposta affermativa unanime. Le parole pronunciate dal concorrente durante una chiacchierata con Antonino Spinalbese in giardino, poche ore fa, sono state subito intercettate dai telespettatori e oggi stanno infuocando le cronache sul Grande Fratello Vip. Alcuni invocano un provvedimento esemplare nei suoi confronti, dopo che anche la regia ha rimproverato Gnocchi con un urlo dal dietro le quinte. L’intervento del GF sembra nell’aria: stasera potrebbe arrivare una decisione dopo la valanga di proteste esplosa sui social.

Luca Onestini sbotta contro Charlie Gnocchi: la dura reazione alle parole su Oriana Marzoli

“Oriana ha voglia di fare una di quelle tr***ate… Ha voglia di lasciarsi andare, è bollita, è bagnata“. Queste alcune delle parole spese da Charlie Gnocchi su Oriana Marzoli al GF Vip, pronunciate durante una chiacchierata sottovoce con Antonino Spinalbese nella Casa più spiata d’Italia. Frasi che hanno scatenato il terremoto sui social e che ora rischiano di compromettere l’avventura del concorrente nel reality. Alcuni coinquilini, in testa Luca Onestini, hanno sottolineato che il tenore di quanto dichiarato da Charlie Gnocchi lo fa apparire come un “pervertito”. “Questo è pazzo, a volte dice delle robe…” ha tuonato l’ex volto di Uomini e Donne, sorpreso dal fatto che Charlie Gnocchi non percepisca la gravità dei suoi commenti.

L’onda delle polemiche potrebbe invadere gli studi della prossima diretta in prima serata, quando Alfonso Signorini potrebbe trovarsi costretto ad affrontare la questione rovente davanti alle telecamere del nuovo appuntamento su Canale 5. Non si tratta delle prime affermazioni di questo tipo tra le mura di Cinecittà. Prima di Charlie Gnocchi, un altro concorrente aveva usato commenti che avevano fatto sobbalzare coinquilini e pubblico: Attilio Romita. Qualche settimana fa, il “vippone” aveva detto questo sempre di Oriana Marzoli: “Quando guardo negli occhi una ragazza come lei penso a una sola cosa: che lì si può fare un giretto, una schiacciatina, una bottarella…“. Anche quel giorno era presente Luca Onestini, alzatosi subito dalla sedia visibilmente sconcertato dalle parole del giornalista. Ora non resta che attendere eventuali provvedimenti dopo il caso Charlie Gnocchi.











