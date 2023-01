Luca Onestini contro Giulia Salemi/ “Bastarda col tablet, mostra solo tweet negativi”

Luca Onestini si lamenta dei tweet di Giulia Salemi: lo sfogo

Giulia Salemi quest’anno si cura della parte social del Grande Fratello Vip 2022, e ha acquisito molto consenso dal pubblico. Luca Onestini, però, si è lamentato nel corso della notte insinuando che l’influencer non sarebbe imparziale con lui perchè amica di Soleil Sorge.

Come riporta Biccy, Luca Onestini dichiara: “Che poi questa cosa dei tweet impostata così non è proprio equa. Se ci pensate c’è una sola che sceglie tutto. Sempre in un certo modo. Magari fanno vedere tre tweet di un tipo e poi ce ne sono tre milioni che dicono un’altra cosa. Su di me ad esempio fanno vedere cose negative o nulla. Spesso non mi fanno vedere proprio nulla. Nel reality che ho fatto in Spagna era un po’ diverso come impostazione. Anche in Spagna mi facevano vedere solo cose negative e mi dicevano ‘eh vabbè ma facciamo vedere solo due tweet a testa’. Sì e io rispondevo ‘ma perché agli altri fate vedere uno bello e uno brutto“.

Luca Onestini: “Giulia Salemi è amica di Soleil”

Luca Onestini si lamenta di come Giulia Salemi gestisce i tweet al Grande Fratello Vip 2022. Secondo il “vippone” in Spagna funzionava molto meglio la questione social e spiega il perchè. L’ex tronista, come riporta Biccy, dichiara: “Ma poi in Spagna poi avevo cinque prime serate su sette. In pratica tutti i giorni dovevi stare pronto. C’erano puntate diverse. Una serata dedicata alla nomination e al contorno, una sui dibattiti, madonna che litigate.”

E ancora: “In più Giulia è amica di Soleil, la mia ex e questo si capisce già. Secondo me i tweet gli sceglie lei! No non li scelgono gli autori! Cos’è lì a fare altrimenti? Li sceglie lei“. Dunque, sembra proprio che il bel gieffino non abbia per nulla gradito il “sentiment” social che ha mostrato la Salemi. La questione verrà discussa nella prossima puntata del reality show?

