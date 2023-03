Luca Onestini contro gli autori del GF Vip e Dal Moro/ “Squalificano Donnamaria, ma…”

Luca Onestini difende Donnamaria e Tavassi

La squalifica di Edoardo Donnamaria ha lasciato l’amaro in bocca non solo ad Antonella Fiordelisi che è sempre più in crisi senza di lui, ma anche gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip. Se Daniele Dal Moro ha ammesso di sentire la sua mancanza ascoltando lo sfogo tra le lacrime di Antonella, Luca Onestini si è scagliato contro gli autori del Grande Fratello Vip difendendo lo speaker radiofonico. Esattamente come Giaele De Donà e la stessa Antonella che ritiene anche anche Tavassi e Oriana avrebbero dovuto ricevere una punizione dura come quella ricevuta dal fidanzato, anche Onestini ritiene che in casa ci sia qualcuno autore di atteggiamenti più gravi di quelli costati la squalifica a Donnamaria.

Onestini, inoltre, difende anche Tavassi che ha ricevuto un’ammonizione per essersi lasciato andare ad un gesto di stizza dopo aver perso una partita a biliardo. Durante uno sfogo con i compagni, così, Onestini si è scagliato contro gli autori del GF Vip.

Lo sfogo di Luca Onestini

Secondo Luca Onestini, l’atteggiamento di Daniele Dal Moro sarebbe dovuto essere sanzionato esattamente come Edoardo Donnamaria ed Edoardo Tavassi. “Riprendono Tavassi per una stecca da biliardo, Donnamaria lo squalificano e Daniele che sta facendo il disastro, allora? Niente?”, le parole di Onestini che sono diventate immediatamente virali.

L’opinione di Onestini è stata condivisa da tantissimi utenti che si dicono d’accordo con lui e ritengono che anche gli atteggiamenti di Dal Moro dovrebbero essere sanzionati con un provvedimento disciplinare. Il Grande Fratello Vip deciderà di accontentare le richieste del pubblico?

