Luca Onestini, danni shock all’occhio per l’ex Uomini e Donne/ “Colpa del match PSG-Real Madrid!”

Brutte notizie per i fan di Luca Onestini, storico protagonista di Uomini e donne, che in queste ore riporta un bilancio tragico del suo ultimo soggiorno all’estero, più precisamente a Parigi. In un intervento pubblico condiviso con i suoi sostenitori, nel dettaglio, l’ex tronista ed ex fiamma di Soleil Sorge riferisce di essere stato aggredito nella capitale della Francia, mentre stava assistendo in diretta al macht di Champions League di Calcio, tra PSG e Real Madrid. La disavventura si sarebbe verificata in seguito al pronto intervento di Luca in difesa della sua attuale compagna iberica, Caterina Porta, rispetto a quella che si preannunciava essere una rissa collettiva con dei fan sfegatati del Paris Saint Germain.

L’ex Uomini e donne, Luca Onestini, documenta l’accaduto

In un intervento registrato tra le nuove Instagram stories condivise con i follower, Luca Onestini traccia ora un bilancio in negativo del suo ultimo soggiorno all’estero trascorso con Cristina Porta, sua attuale fiamma dopo Ivana Mrazova, a Parigi. I due vip erano partiti per la destinazione parigina intenti a trascorrere dei giorni di relax, quando nella giornata del 15 febbraio 2022 si è verificato l’impensabile per Onestini.

Mentre si registrava il match di Champions League tra il Paris Saint Germain e il Real Madrid -come ripreso da Onestini- i due piccioncini vip hanno pensato di recarsi in un locale sito al centro della città dei lumi per assistere alla partita. Al goal segnato dal PSG ai danni del Real Madrid (il match segna con l’1-0 per il PSG, ndr), Cristina si è lasciata scappare qualche gesto e parola di dissenso, facendo indispettire i tifosi presenti sul posto della squadra avversa a quella iberica del cuore.

Lo sfogo di Luca Onestini, via social, dell’aggressione

Così, nel dettaglio, tra le Instagram stories, Luca Onestini riprende testualmente l’aggressione subita dai fan sfegatati del Paris Saint Germain, per aver difeso Cristina Porta da quella che sarebbe stata una sfiorata rissa ad alto rischio per la giovane: “Questa è una triste storia. Come sapete eravamo in un bar a vedere la partita, era pieno di tifosi del Paris Saint Germain, quando i francesi hanno segnato il gol, Cristina ha gridato e questo è il risultato: un pugno sull’occhio”.

Non a caso, tra le stories della rivelazione, Luca Onestini si lascia immortalare con i lividi visibili ad un occhio in bella vista. Questo, soprattutto per denunciare la violenza subita, per dei risultati di una partita di calcio, che in quanto sport dovrebbe unire e non dividere.



