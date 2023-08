Luca Onestini, dedica romantica a Oriana Marzoli?/ Web scatenato: “Stanno insieme”. Tutta la verità

Luca Onestini ha fatto una dedica romantica a Oriana Marzoli? Un post scatena il web

Nel mondo dei social basta poco per scatenare gossip e indiscrezioni. A volte una foto o anche una semplice parola possono portare il web a fare delle speculazioni, come è accaduto nelle ultime ore su Luca Onestini. L’ex gieffino in questi giorni ha lasciato l’Italia per tornare in Spagna, che lui definisce “la mia seconda casa”. Stessa cosa ha fatto Oriana Marzoli, che avrebbe detto definitivamente addio a Daniele Dal Moro.

Nulla di strano finora, se non fosse per una story pubblicata da Onestini accompagnata dalla frase “Never stop bebè”, con tanto di cuoricino alla fine. Chi ha seguito l’ultima edizione del Grande Fratello Vip sa che ‘bebè’ è il nomignolo con cui veniva chiamata Oriana; proprio per questo la frase di Luca è stata interpretata come dedica alla Marzoli.

Luca Onestini e Oriana Marzoli stanno insieme? Ecco qual è la verità

Il fatto che i due si trovino in Spagna negli stessi giorni e che lui abbia utilizzato quel nomignolo con tanto di cuoricino ha portato molti a credere che tra Luca e Oriana, nella Casa del GF Vip grandi amici, fosse nato del tenero. Ma è davvero così? No. La verità è che ‘bebè’ in Spagna, così come nei Paesi sudamericani, è un intercalare, utilizzato quindi da tutti nel linguaggio di tutti i giorni. Così è dunque stato anche per Luca, che parla fluentemente spagnolo.

Smentito dunque il presunto flirt nato tra Luca Onestini e Oriana, proprio loro due sono al centro di un’altra indiscrezione: il pubblico potrebbe infatti rivederli preso nella Casa del Grande Fratello Vip, questa volta però quella spagnola!

