Luca Onestini, dichiarazione d’amore a Ivana Mrazova/ “Ti amo da morire, oggi più…”

Luca Onestini torna a Vieni da me, stavolta senza il suo compagno d’avventura Raffaello Tonon, per fare una sorpresa alla sua bellissima fidanzata Ivana Mrazova con cui ha da poco festeggiato due anni d’amore. Follemente innamorato della fidanzata che ha conquistato prima come un amico nella casa del Grande Fratello Vip e poi come fidanzato nella vita vera, oggi, Luca Onestini ha tirato fuori la parte più romantica del suo carattere per sorprendere non solo Ivana Mrazova, ma anche i fans che seguono la loro storia d’amore sin dall’inizio. Prima dell’ingresso in studio di Ivana, Onestini parla della loro storia d’amore. “Ivana sa che sono a Napoli. Lei pensa di essere qua da sola. Tra un mese saranno due anni che stiamo insieme. E’ la storia più lunga che ho avuto. Sono stati due anni bellissimi, fino adesso non ci sono stati problemi e speriamo che continui così anche se sicuramente in una storia lunga ci possono essere dei problemi. Ci siamo conosciuti e abbiamo cominciato a convivere con gli altri. Ci siamo aspettati e ci siamo messi insieme dopo il reality al punto che gli autori si sono un po’ arrabbiati perchè hanno detto che se ci fossimo messi insieme avremmo aiutato un po’ di più ma noi abbiamo seguito il cuore”, spiega Luca che poi risponde ai vari rumors sulla loro crisi di coppia. “Ci sono state delle fake news sulla nostra crisi. Ci sono state perchè io ero in Sardegna e lei è andata in Repubblica Ceca per stare con la sua famiglia e per fare un piccolo intervento chirurgico, ma niente di grave”, spiega ancora l’ex tronista.

LUCA ONESTINI, DICHIARAZIONE D’AMORE A IVANA MRAZOVA

Quello tra Luca Onestini e Ivana Mrazova è un grane amore. “Lo so che siete giovani, ma lei è la donna della tura vita?”, chiede Caterina Balivo. “E’ la donna della mia vita, ha tutte le cose che piacciono a me e mi auguro che io sia per lei ciò che lei è per me”, ammette senza remore l’ex tronista che poi lascia lo studio per lasciare la poltrona a Ivana Mrazova, ignara della presenza di Luca in studio. Ivana si racconta svelando di aver scoperto di essere gelosa da quando è fidanzata con Luca anche se non ha mai avuto dei veri motivi per esserlo. Poi la sorpresa di Luca che si lascia andare ad una splendida dichiarazione d’amore in un filmato. “Ciao amore, come va? Vorrei dirti tante cose, ma soprattutto grazie per aver portato colore nella mia vita, grazie per essere la responsabile del primo primo sorriso la mattina e dell’ultimo la sera e grazie per avermi insegnato che, in amore, dare e avere, si trasformano nella stessa cosa per cui ho imparato che farti star bene mi fa star bene. Tu non lo sai, ma la notte, mentre dormi, spesso mi fermo ad osservarti, ti sfioro il viso e mi rendo conto che sono davvero un uomo fortunato perchè ho al mio fianco la donna più bella del mondo. Oltre a questo, però, c’è tanto altro per esempio la tua naturale simpatia, la tua generosità, la tua eleganza d’animo e la tua luce. Sei una persona luminosa“, dice Luca che poi entra in studio con un omaggio floreale aggiungendo – “ti amo da morire, oggi più di ieri e sicuramente domani ancora di più”. Nessuna proposta di matrimonio, però, perchè Luca vuole prima laurearsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA