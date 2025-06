Luca Onestini, l’amore per Aleska Genesis Castellanos sbocciato a La Casa de Los Famosos

Pochi giorni fa Luca Onestini ha concluso la sua avventura a La Casa de Los Famosos, la versione americana in lingua spagnola del nostro Grande Fratello Vip, di cui è stato concorrente. L’ex tronista di Uomini e donne nel corso degli anni è diventato un volto piuttosto noto nel mondo dei reality, avendo partecipato per ben due volte al Grande Fratello Vip e facendosi conoscere anche in altri reality internazionali. Pochi giorni fa è arrivato secondo in America, alle spalle del vincitore Caramelo, e ha conquistato un ricco montepremi di 100.000 dollari.

Ma per lui la partecipazione al reality americano ha riservato anche un’altra grandissima emozione, che va ben oltre la medaglia d’argento conquistata in finale: l’amore per la fidanzata Aleska Genesis Castellanos. La coppia si è infatti conosciuta proprio sotto le telecamere, durante la partecipazione al reality, e si è innamorata. Lei non è così sconosciuta a livello internazionale, essendo una nota modella e influencer di origini venezuelane con un ampio seguito social: su Instagram, infatti, vanta oltre 8 milioni di followers.

Luca Onestini, la dedica social: “Non potevo lasciarti andare…“

La storia d’amore tra Luca Onestini e la fidanzata Aleska Genesis Castellanos è sbocciata gradualmente a La Casa de Los Famosos: dopo la scintilla iniziale, scoccata all’improvviso, la coppia non si è più lasciata e dà prova del proprio amore anche per mezzo social. Pochi giorni fa, infatti, l’ex tronista ha condiviso una dolcissima dedica su Instagram per la sua dolce metà, con un video a corredo che racchiude i momenti più belli trascorsi insieme nel reality.

“Ti ho cercato a lungo… Non avrei mai immaginato di trovarti dall’altra parte del mondo, ma quando meno te lo aspetti, la vita ti sorprende. E tu… non potevo lasciarti andare” ha scritto Onestini su Instagram in spagnolo. “Non puoi fermare uno tsunami, e tu sei questo per me. Volevo essere tuo, e tu mia. Oggi iniziamo a scrivere nuove pagine nel libro della vita… insieme“.

