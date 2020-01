Luca Onestini “Dolomiti? Meglio Ivana”/ Lato b della Mrazova panorama mozzafiato

Luca Onestini e Ivana Mrazova iniziano il 2020 nel migliore dei modi ma non come tutti si aspettavano. I fan erano pronti a scommettere nelle nozze e un figlio per la coppia ma, a quanto pare, non sarà così, almeno per il momento, e così devono accontentarsi di un bagno hot e sedere al vento, almeno nel caso della bella gieffina e modella. Chiappe al vento per Ivana Mrazova che inaugura in questo modo il 2020. Dopo gli scatti bollenti con protagonista il suo lui, la modella prosegue l’ondata hot per ringalluzzire gli spiriti di coloro che navigano avidamente in rete, in cerca di una distrazione che sia magari lontana dalla donna che dorme ogni notte al loro fianco. Triste da dirsi, ma – in certi casi – verità. Tornando a fuoco sulla questione, la fidanzata di Luca Onestini ha postato uno scatto in bianco e nero, in barba ai benpensanti ed i timorati di Dio, mostrando le Ciapet al vento e donando un “primo piano” di ciò che probabilmente augura a tutti. Del resto si sa, nella vita è tutta questione di cul… ehm, pardon, di fortuna! Anche Luca Onestini “risponde” alla fidanzata mostrandosi in sauna, anche lui con una fotografia molto artistica black & white.

Ivana Mrazova mostra il lato B nell’idromassaggio

Luca Onestini e Ivana Mrazova in vacanza sulle Dolomiti, hanno voluto proprio ironizzare sugli scatti postati. Ed infatti l’ex tronista ha dapprima postato la sua immagine e successivamente quella della fidanzata con “chiappe” al vento, scrivendo: “Le montagne che preferisco non sono in questa foto ma in quella successiva Scorri la foto e commenta se sei d’accordo”. Beh, se siete d’accordo cosa aspettate a commentare? In caso contrario, attende con ansia che i due baldi giovani decidano di convolare a nozze ma, anche in questo caso, bisognerà attendere: “Oggi sembra quasi una moda: ci si sposa, si vende l’esclusiva per fare la copertina di un giornale, si va in televisione a parlarne. Per me il matrimonio è sacro e unico!”, ha dichiarato lui al settimanale Mio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA