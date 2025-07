Luca Onestini e Aleska Genesis si sono lasciati? Il mistero sulla coppia dopo la vacanza in Italia

Potrebbe essere giunto al capolinea l’amore tra Luca Onestini e Aleska Genesis, il modello e due volte ex concorrente del Grande Fratello è finito in tendenza nelle scorse ore dopo qualche gesto social non passato inosservato. Luca Onestini aveva conosciuto Aleska Genesis nel corso del suo ennesimo reality, La casa de Los famosos.

Negli ultimi giorni avevano preso parte a un evento in quel di Capri che lasciava intendere come la relazione scorresse su binari felici. Ma qualcosa sembra essere andato storto, visto che la ragazza e modella avrebbe confidato ad alcune sue amiche di essere da poco tornata single. Non ci sono però conferme ufficiali in merito da parte di Luca Onestini, che comunque tende a tenere aggiornati i suoi follower.

Sui social però la ragazza si è lasciata andare a un altro segnale, Aleska Genesis ha infatti postato una foto di un magazine che la ritrae proprio al fianco dello stesso Luca Onestini. Un amore che dunque in questo momento sembra finito in dubbio: perché questa mossa se tra i due è finita?

Luca Onestini e Aleska Genesis, la risposta della coppia

Nelle ultime ore la modella ha però postato sui social un ennesimo post nel quale parla della fine delle relazione con Luca Onestini, con il quale aveva vissuto una vacanza in Italia. “Mi rimane la verità di ciò che ho provato, di ciò che ho fatto per amore, e di quanto sia stato bello finché è durato. Ero molto felice” ha raccontato la ragazza.

Ma qualcosa ancora non sembra tornare, visto che il post era sparito da Instagram, per poi farci ritorno dopo probabilmente un’attenta riflessione. E il mistero della relazione tra Luca Onestini e Aleska Genesis prosegue. Un giallo in vacanza che ha travolto l’ex concorrente del Grande Fratello.