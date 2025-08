Luca Onestini e Aleska Genesis non stanno più insieme? Lei avrebbe messo fine alla loro storia d'amore, spunta l'indiscrezione sul loro addio.

Luca Onestini e Aleska Genesis si sono conosciuti nei mesi scorsi durante la loro partecipazione a La Casa de Los Famosos. L’intesa tra loro fu palese sin dall’inizio, in molti infatti avevano subito intuito che tra loro era scattata la scintilla. Dopo il reality hanno continuano a frequentarsi, sui social si mostravano sempre più complici e innamorati ma la loro relazione potrebbe aver preso una brutta piega.

L’ex gieffino era convinto di aver trovato l’amore, qualche tempo fa ha dedicato alla modella e influencer importati parole sui social dicendo che non immaginava che avrebbe trovato dall’altra parte del mondo ciò che aveva cercato a lungo. Aveva poi aggiunto: “Quando meno te l’aspetti, la vita ti sorprende. E tu, non potevo lasciarti andare”. Classificandosi secondo a La Casa de Los Famosos Luca Onestini ha vinto ben 100mila dollari, dopo il reality aveva fatto sapere che voleva investirli per costruirsi un futuro negli Stati Uniti, ci aveva tenuto però a precisare che era l’amore per lui il premio più importante.

In una recente intervista l’ex gieffino si è lasciato sfuggire interessanti rivelazioni in merito al suo rapporto con Aleska Genesis, ha detto che entrambi pensano già al matrimonio e sognano una famiglia. Aveva anche fatto sapere che avrebbero visitato insieme l’Italia durante l’estate, sembrava che tra loro procedesse tutto a gonfie vele. Ma allora cosa è cambiato? Perché si sarebbero detti addio all’improvviso?

L’indiscrezione arriva dalle storie di Instagram di Deianira Marzano, che ha mostrato il messaggio privato di un utente che ha fatto sapere che Luca Onestini e Aleska Genesis si sono lasciati. Il motivo? A detta sua sarebbe stata la modella a mettere fine alla loro storia d’amore perché dopo essere venuta in Italia si è resa conto che in realtà lui non ha soldi. Ha anche detto che la modella ha postato un video sui social nel quale ha fatto sapere che lei e Onestini appartengono a due mondi diversi. Si sono davvero lasciati per questo motivo? Lui al momento non ha ancora rotto il silenzio per fare chiarezza sulla presunta rottura.

