Luca Onestini e Ivana Mrazova stanno insieme?/ Un gesto apre le speranze…

Luca Onestini e Ivana Mrazova hanno riacceso l’entusiasmo dei numerosi fan che li seguono. L‘ex tronista di Uomini e Donne e la modella ceca si sono rivisti nelle scorse ore. I due ex gieffini hanno provveduto a renderlo noto attraverso una dolcissima ‘cartolina’ pubblicata su Instagram. Il bolognese si è immortalato con la modella seduto sul bancone di un locale, mentre lo si vede intrecciare le braccia attorno al collo della ceca.

Ivana Mrazova ritorna in televisione/ La modella nel programma della Gialappa's Band

Luca Onestini e Ivana Mrazova a Cesenatico insieme. “Oleeee”, il commento di Oriana Marzoli

Luca Onestini ed Ivana Mrazova insieme a Cesenatico. I due ex gieffini hanno scatenato il gossip con la loro reunion. “Unexpected surprise”, ha scritto l’emiliano a commento di tre scatti teneri e amorevoli. Immediata la reazione dei followers che in una manciata di minuti hanno fatto piovere migliaia di like e una valanga di commenti tripudianti. A festeggiare l’incontro, avvenuto a Cesenatico, anche due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 7, vale a dire Oriana Marzoli e Micol Incorvaia. Specialmente la sudamericana ha creato, all’interno della casa più spiata d’Italia, un bel rapporto d’amicizia con Onestini.

Luca Onestini e Ivana Mrazova, niente ritorno di fiamma/ "Lei è in compagnia di..."

“Oleeee”, ha scritto la fidanzata venezuelana di Daniele Dal Moro. “Muoio”, il commento, invece, dell’influencer siciliana che ha palesato una certa dose di incredulità nel vedere i due assieme. Il GF Vip 7 ha chiuso più di un mese fa e Onestini e la Mrazova hanno avuto tutto il tempo di riflettere e confrontarsi lontani dalle telecamere. Luca e la modella, in più circostanze, nell’ultimo periodo, hanno dichiarato che laddove il ritorno di fiamma avrebbe dovuto esserci, sarebbe giunto con calma.

Ivana Mrazova e Luca Onestini: il ritorno di fiamma sembrava lontano

Recentemente, il settimanale Chi riportava nella rubrica Chicche di gossip, che Ivana Mrazova avrebbe trovato compagnia al fianco di un uomo misterioso, mentre Luca Onestini sarebbe sempre più in complicità con un’ex coinquilina di Cinecittà: “Per Ivana Mrazova nessun ritorno di fiamma con Luca Onestini (sempre più vicino a Nicole Murgia). L’ex gieffina, nell’ultimo periodo, è apparsa in compagnia di un imprenditore misterioso “. L’identità del presunto imprenditore misterioso che avrebbe fatto breccia nel cuore della modella è al momento ignota.

Luca Onestini e Ivana Mrazova sono tornati insieme?/ Il fratello Gianmarco svela...

In molti sperano in un ritorno di fiamma fra Ivana Mrazova e Luca Onestini. Specialmente dopo quanto accaduto nella settima edizione del Grande Fratello Vip, quando la modella ceca è rientrata come ospite nel loft di Cinecittà avevano fatto sperare i telespettatori. Dopo aver terminato il breve periodo trascorso dentro il reality, l’ex gieffina aveva salutato Luca con un bacio. Un video nei giorni scorsi aveva confermato che Luca e Ivana si erano rivisti a Milano, ma quanto riportato da Chi aveva eliminato le speranze dei fan che, però, si sono riaccese dopo la reunion a Cesenatico.











© RIPRODUZIONE RISERVATA