Luca Onestini e Ivana Mrazova, lite furiosa/ “Ci sono delle cose irrisolte tra noi”

Luca Onestini furioso con Ivana: “Non avrei mai pensato baciassi uno a caso”

Luca Onestini, nei giorni scorsi, si è infuriato con l‘ex Ivana Mrazova per aver baciato Andrea Maestrelli durante un gioco. La discussione tra i due non si è ancora placata e arriva un altro duro confronto: “Mi ha dato fastidio quando hai detto che sono cambiata, non c’entrava.” esordisce la modella.

L’ex tronista replica: “O sei cambiata o non ho capito mai niente io di te. Ma non hai fatto niente, però se me lo avessero chiesto io avrei detto “no, non lo farebbe”. Non avrei mai pensato baciassi uno a caso davanti a me. Dopo non ci puoi rimanere male perchè uno ti dice la stessa cosa che hai detto tu a me, altrimenti dovevo rimanerci male anche io.” A questo punto Ivana Mrazova aggiunge: “Sicuramente ho delle cose dopo quattro anni di relazione, ma non voglio tirarle fuori adesso. “ La lite si infittisce e Luca Onestini perde la pazienza: “Se sei venuta qua per rompermi le scatole, crearmi altri problemi, come tanti altri… una in più non è un problema.” La gieffina dichiara: “Ci sono delle cose irrisolte, non concluse che vanno capite e affrontate.”

La discussione tra Luca Onestini e Ivana Mrazova si è spostata nella zona piscina del Grande Fratello Vip 2022. L’ex tronista ancora infuriato ha dichiarato: “Io non mi meraviglio più di nulla, secondo te mi fa piacere avere un’altra persona da evitare in questa casa già che ce ne sono abbastanza? Doveva essere una cosa con una persona che speravo a me cara, ma in realtà ho capito che non è così. ”

A questo punto al Mrazova scoppia in lacrime: “Con te ho avuto una storia d’amore di tre anni e mezzo che non è finita nel migliore dei modi che non abbiamo mai affrontato, in profondità. Evidentemente dentro di me ci saranno delle cose; sono stata molto male.” L’ex tronista, però, sembra irremovibile mentre la modella fa capire che ci sono delle cose in sospeso tra loro e poi aggiunge: “Avevo altre cose da risolvere, lo sai bene cosa“.

