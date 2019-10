Luca Onestini e Ivana Mrazova/ “Nessuna crisi, solo cose inventate da gente inutile!”

Luca Onestini e Ivana Mrazova smentiscono di essere in crisi. I dubbi sulla coppia, sono nati dopo avere visto l’ex tronista volare in Spagna per supportare il fratello Gianmarco all’edizione spagnola del Grande Fratello Vip, rinunciando a volare dalla sua fidanzata. Proprio di questo, il volto TV ha voluto dare le sue spiegazioni, tuonando su Instagram: Per quanto riguarda la salute di Ivana – parlo alla feccia, al lato brutto dei social network, agli odiatori, a quelli che augurano il male agli altri – ecco, mi dispiace ma Ivana ha fatto un day hospital, dopo un’ora e mezzo era già a casa, e non è tornata non perché è là che non riesce a muoversi ma perché vuole stare con la sua famiglia. Non ne faccio un problema io, ne sono felice, e lo fate voi? Mi sa che non ci siamo…”. Anche Ivana, in quella occasione, ha precisato: “Vi volevo dire che la Repubblica Ceca è casa mia, magari qualcuno se l’è scordato ma io non sono italiana, ho anche degli impegni qua. Poi si è aggiunto un imprevisto, ma non è nulla di grave, ve l’ho già detto. Ho ancora delle cose da fare, ma poi tornerò in Italia. Smettetela di farvi film, di attirare tutta questa negatività, lo so che ci sono tantissimi di voi che non vedono l’ora di sporcare una cosa pulita ma qui non ce n’è bisogno. Più positività e più cavoli vostri!”.

Luca Onestini e Ivana Mrazova in crisi?

Ieri mattina, ad alimentare il gossip sulla presunta crisi, ci ha pensato anche il settimanale Chi, scrivendo: “Come mai al momento di mettere le firme sul contratto per partire come concorrenti di Pechino Express, la coppia nata al Grande Fratello Vip 2 formata da Luca Onestini e Ivana Mrazova ha deciso di non partecipare al programma targato Rai 2? C’è forse una crisi in corso per questa coppia molto amata?”. Anche in questo caso, pronta la replica di Luca Onestini e Ivana Mrazova. “Non c’è nessuna crisi tra me e il mio fidanzato e se fosse una crisi vorrei vivere sempre in crisi. Non apriamo mai nessuna polemica e non sentiamo nemmeno la necessità di rispondere, se uno si inventa delle cose è inutile che io debba rispondere”, ha precisato la modella su Instagram. “E poi non ve ne frega nemmeno niente di parlare di gente che consideriate niente, ma rispondete solo alle persone di cui avete stima e considerazione”, ha aggiunto l’ex tronista di Uomini e Donne.

