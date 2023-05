Luca Onestini e Ivana Mrazova, niente ritorno di fiamma/ “Lei è in compagnia di…”

Ivana Mrazova e Luca Onestini, niente ritorno di fiamma: l’indiscrezione

Gli inguaribili romantici devono purtroppo arrendersi alla presunta realtà dei fatti: non ci sarebbe alcun ritorno di fiamma tra Luca Onestini e Ivana Mrazova. I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip si sono ritrovati nella Casa di Cinecittà nel corso dell’ultima edizione del reality, e hanno palesato sin da subito una grande complicità nonostante la fine della loro storia d’amore. Confidenze, momenti divertenti e tanto buonumore, che sono proseguiti anche oltre le telecamere, al termine del programma.

Tuttavia tra i due non sarebbe scoccata nuovamente la scintilla, anzi. Come riporta il settimanale Chi nella rubrica Chicche di gossip, la modella avrebbe trovato compagnia al fianco di un uomo misterioso, mentre l’ex tronista di Uomini e donne sarebbe sempre più in complicità con un’ex coinquilina di Cinecittà: “Per Ivana Mrazova nessun ritorno di fiamma con Luca Onestini (sempre più vicino a Nicole Murgia). L’ex gieffina, nell’ultimo periodo, è apparsa in compagnia di un imprenditore misterioso“.

Luca Onestini e Ivana Mrazova hanno così preso strade separate, nonostante l’innegabile complicità e il grande affetto mostrati nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. I fan della coppia hanno sempre sognato un ritorno di fiamma e, in fondo, nonostante la rottura dopo anni di intenso amore, non hanno mai smesso di credere in loro. Al momento, però, i due ex sembrano viaggiare in opposte direzioni.

L’identità del presunto imprenditore misterioso che avrebbe fatto breccia nel cuore della modella è al momento ignota. Sull’altro fronte, invece, Luca Onestini sarebbe vicinissimo a Nicole Murgia. Nella Casa di Cinecittà i due ex coinquilini hanno stretto tantissimo, e pare che questa amicizia stia proseguendo tuttora. Dopo il programma, i due sono parsi inseparabili: potrebbero essere a tutti gli effetti una nuova coppia?

