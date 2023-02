Luca Onestini e Ivana Mrazova, ritorno di fiamma al GF Vip?/ “Sono venuta qui per…”

Luca Onestini e Ivana Mrazova al GF Vip: una clip alimenta le speranze dei fan della coppia

Al GF Vip l’aria di primavera è arrivata con largo anticipo per Luca Onestini e Ivana Mrazova: i due continuano a regalare momenti di grande vicinanza che alimentano le speranze degli appassionati di vederli nuovamente insieme. Dopo le piccole incomprensioni degli scorsi giorni e alcuni confronti sul passato, le tenerezze tra i due si sprecano come dimostrato da una clip che sta conquistando l’interesse della rete.

Nel video in questione, Luca Onestini e Ivana Mrazova si trovano da soli in cucina e nel parlare viene fuori una verità che sembra legittimare le teorie sul possibile ritorno di fiamma tra i due. “Quindi tu sei venuta qui per me?“. Non gira intorno alla questione l’ex volto di Uomini e Donne e la risposta dell’ex fidanzata lascia aperta la porta a più possibilità: “Anche, però probabilmente se devo state così…“. Parole enigmatiche di Ivana Mrazova, che nel prosieguo della clip si lascia però andare a momenti di tenerezza.

Dopo un leggero imbarazzo causato dalla domanda di Luca Onestini nei confronti di Ivana Mrazova, l’atmosfera si scioglie in un mare di dolcezza nella parte seguente del video circolato sui social. Il giovane concorrente del GF Vip infatti aggiunge: “Sai che ho anche i capelli legati come piacciono a te, hai visto che sto bene?” E subito la sua ex fidanzata lo incalza: “L’hai fatto apposta vero?“.

Luca Onestini non risponde alla domanda di Ivana Mrazova, ma i sorrisi e l’abbraccio successivo non necessitano di ulteriori aggiunte. La tenerezza che traspare vale come conferma e probabilmente lo ha capito anche la sua ex compagna. Il magnetismo è evidente, così come l’attrazione: dopo il lungo abbraccio i due si guardano in maniera inequivocabile e l’ex volto di Uomini e Donne le sussurra all’orecchio: “Mi portano fortuna”, con tanto di amabile sorriso da parte di Ivana Mrazova.

