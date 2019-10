Luca Onestini e Ivana Mrazova “salta Pechino Express”/ Gravidanza o crisi? Il gossip

Luca Onestini e Ivana Mrazova sono davvero in crisi? Nell’ultimo periodo non mancano le voci di una presunta maretta in una delle coppie “da reality” fino ad oggi tra le più affiatate. Dopo le indiscrezioni di un presunto tradimento da parte dell’ex volto di Uomini e Donne ai danni della bella modella ceca, adesso arriva un nuovo gossip che potrebbe confermare ulteriormente la crisi in atto tra Luca e Ivana. Si tratta della rinuncia a partecipare all’ambito adventure game di Raidue, Pechino Express, corteggiatissimo da parte di molti vip o pseudo tali. In questo caso però, Luca ed Ivana avrebbero decido di dire “no grazie”, anche se i motivi non sarebbero stati resi noti. A rivelarlo è il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi, che insinua ulteriormente il dubbio di una crisi nella coppia, lanciando alcuni quesiti al momento ancora aperti: “Come mai al momento di mettere le firme sul contratto per partire come concorrenti di Pechino Express, la coppia nata al Grande Fratello Vip 2 formata da Luca Onestini e Ivana Mrazova ha deciso di non partecipare al programma targato Rai 2? C’è forse una crisi in corso per questa coppia molto amata?”.

LUCA ONESTINI E IVANA MRAZOVA: CRISI IN ATTO O…?

Se lo “spiffero” diffuso dal settimanale Chi su Luca Onestini e Ivana Mrazova e sulla loro presunta crisi sembra confermare le voci diffuse già da qualche tempo, c’è chi, sui social, sembra essere molto più ottimista rispetto al presunto “no” a Pechino Express, ipotizzando piuttosto una gravidanza in corso per la bella modella che, proprio di recente, si è sottoposta ad un intervento chirurgico nella sua Repubblica Ceca, lontana da Luca. E proprio questo aveva scatenato del gossip malevolo sulla coppia e la mancata partenza di Onestini aveva fatto rumoreggiare non poco, sebbene il ragazzo fosse solo stato impossibilitato per via dei numerosi impegni lavorativi. Ma cosa ci nasconde, allora, la coppia? C’è davvero aria di crisi o un bel progetto, si spera personale, in serbo? Al momento nessuno dei due diretti interessati si è espresso pubblicamente, in attesa di eventuali conferme o smentite.

© RIPRODUZIONE RISERVATA