Luca Onestini e Ivana Mrazova si “separano”/ Foto, dedica commuove “siete l’amore!”

Per Luca Onestini e Ivana Mrazova mai separazione fu così dolorosa come quella a cui sono andati incontro in queste ore. La coppia, nata durante la permanenza “forzata” nella Casa del Grande Fratello Vip due anni fa, è più innamorata che mai. La loro storia prosegue senza dubbi né sbavature ma con la certezza che i loro sentimenti sono forti e capaci di superare ogni chiacchiera e distanza. Tuttavia, il lavoro o le ragioni personali li portano spesso a doversi salutare, seppur per pochi giorni, ed ogni “arrivederci” lascia in bocca il sapore amaro della lontananza. Come questa volta, in vista della nuova partenza che porterà Ivana nella sua terra d’origine, la Repubblica Ceca, dove è nata e vive la sua famiglia. La separazione più dolorosa è stata proprio quella dal suo Luca e proprio Onestini su Instagram, in vista della partenza, ha deciso di postare una dedica d’amore rivolta alla sua donna e che è riuscita a sciogliere il cuore anche dei meno romantici. “Un bacio che mi porterò dietro per due settimane come l’ultimo respiro profondo prima di una grande immersione”, ha scritto l’ex gieffino, facendo letteralmente impazzire i fan.

LUCA ONESTINI E IVANA MRAZOVA SI “SEPARANO”: DEDICA FA IMPAZZIRE I FAN

Ad accompagnare la frase che anticipa la loro separazione, è stata una foto postata su Instagram e che immortala Luca Onestini e Ivana Mrazova avvolti in un bacio romantico. Lei in braccio a lui, stretta nel suo abbraccio quasi a non volersi lasciare mai più. Eppure le vacanze estive sono ormai finite ed il lavoro chiama. Ivana è così volata verso Praga, capitale della Repubblica Ceca, mentre Luca sarà impegnato con le dirette di RTL 102.5. Prima di separarsi però, ancora un ultimo abbraccio con le più dolci parole mai pronunciate sussurrate all’orecchio. “Cuoricino… Ti amo”, replica lei. E la coppia continua a far sognare e impazzire i fan che sui social li acclamano. “Voi siete tutto quello che avete sempre cercato prima ancora di sapere cosa stavate cercando.. perché vi siete amati ancora prima di saperlo e capirlo… E forse è proprio così che si ama davvero”, si legge tra i commenti. “Pensate al primo bacio che vi darete quando vi rivedrete … sarà come tornare a respirare dopo 2 settimane d’apnea e sarà bellissimo. Siete l’uno nel cuore dell’altra e sempre vicini .. più di quanto possiate pensare”, sono le parole altrettanto dolci dei follower.





