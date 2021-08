Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono lasciati/ “Le nostre strade devono dividersi”

Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono lasciati. Una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno per i fan della coppia e che è stata annunciata dall’ex gieffino con un messaggio che fa comprendere che la storia si è conclusa senza dissapori o scontri. “È stata una storia d’amore stupenda, – ha esordito Luca in un post pubblicato su Instagram insieme ad un bellissimo scatto che lo vede accanto ad Ivana – mi porterò dentro i momenti più belli e li ricorderò sempre con un sorriso. Però a volte semplicemente le cose prima cambiano e poi finiscono.” ha ammesso. La coppia non si è fermata al primo ostacolo, tuttavia i tentativi non sono bastati ad evitare la rottura: “Ci abbiamo provato e riprovato, ci siamo aspettati, supportati ma siamo arrivati insieme a capire che le nostre strade purtroppo devono dividersi. La stima rimane, il bene anche. Vi voglio bene”, ha così concluso.

Luca Onestini ha deciso di annunciare pubblicamente la fine della storia d’amore con Ivana Mrazova con un post, negando però ai follower di commentare. Una decisione probabilmente nata per evitare commenti sgradevoli in un momento già difficile. Nessun annuncio è invece apparso sul profilo Instagram di Ivana che preferisce vivere questo momento lontano dai social. Ricordiamo che l’amore tra Luca e Ivana è nato nella Casa del Grande Fratello Vip. Era la seconda edizione del programma e tra i due nacque sin da subito una forte simpatia, poi diventata amore. La loro è stata una bellissima storia d’amore che oggi giunge definitivamente al termine.

