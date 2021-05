Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono lasciati?/ Soleil Sorge dice la sua ma…

Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono lasciati? Ancora una volta si torna a parlare della coppia che abbiamo imparato ad amare al Grande Fratello Vip ormai tre anni e ancora una volta si parla di crisi. La coppia non è molto social e non passa il tempo a lasciarsi immortalare in pose più o meno sexy, insieme, in giro per Milano o sui social, e questo spesso da adito a dubbi e possibili crisi che spesso sono state smentite proprio dai diretti interessati, ma dove sta la verità? Anche in queste ultime ore è successo lo stesso e mentre i due nelle loro storie non si hanno nemmeno commentato l’ennesimo, possibile, scoop, le foto di coppia sui loro profili sono rimaste intatte e questo solitamente è sintomo di positività, ma se così non fosse? A lanciarlo ci ha pensato Deianira Marzano che nella sua in un’intervista a Giada Di Miceli per “Non succederà più” ha rilanciato: “È una coppia molto strana. Loro sono seguiti, ma singolarmente non insieme. Perché noi li vediamo, ma mai insieme… Potrebbe essere una relazione tirata solo per lavoro. Riporto quello che dice una fan: “Si sono lasciati, lui sta con un’altra””.

Le voci riportare dalla Marzano arrivano da alcune segnalazioni che le avrebbero fatto e che riguarderebbero proprio la rottura tra Luca Onestini e Ivana Mrazova e poi spiega: “Non lo dicono perché non sanno che pesci prendere. Adesso la priorità nelle loro vite non è quello di comunicare alla gente se stanno insieme o non stanno insieme e quindi aspettano, sono in stand by. Per me si si sono lasciati, non è una coppia due che fanno così. Sono stati veri, ma non più..”. A rincarare la dose poi ci ha pensato la stessa Deianira che ha tirato in mezzo l’ex corteggiatrice di Luca Onestini, Soleil Sorge lasciando intendere che la considerazione che ha di lui è scarsa “come se lo considerasse un po’ un imbecille”.

