Luca Onestini e Ivana Mrazova stanno insieme?/ La risposta della modella fa sperare i fan

Luca Onestini e Ivana Mrazova: ritorno di fiamma? La risposta di lei spiazza tutti

Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono lasciati dopo circa quattro anni di relazione. I due si sono conosciuti e innamorati al Grande Fratello Vip, ma la magia si è spezzata con la quotidianità. La ex coppia si è poi ritrovata nella appena trascorsa edizione del GF Vip e da allora i fan si chiedono se ci sia stato il tanto anelato ritorno di fiamma.

Alcune indiscrezione hanno parlato di un nuovo amore per Luca Onestini, ma nelle ultime ora la risposta della modella ha spiazzato i fan. Alla domanda se l’ex tronista facesse ancora parte della sua vita, Ivana Mrazova ha risposta con un secco: “Assolutamente sì“. Gli utenti si sono entusiasmati ad aver letto queste parole, ma davvero la coppia è tornata insieme? La risposta dell’ex gieffina può essere anche solo considerata come una profonda amicizia verso Onestini. Come stanno davvero i rapporti tra loro? Al momento nulla è ancora certo.

Qualche settimana fa, è cominciata a circolare un’indiscrezione secondo cui Luca Onestini e Ivana Mrazova si trovassero insieme a Roma. Secondo una segnalazione pubblicata da Deianira Marzano, la coppia si sarebbe concessa una breve fuga d’amore nella Capitale e poi avrebbero dormito nella stessa camera d’albergo.

“Ciao Deia, volevo dirti che se noti i dettagli delle storie di Luca e Ivana sembra che abbiano dormito… quindi dovrebbero essere tornati insieme”. Naturalmente, questa voce che vedevano la coppia in atteggiamenti intimi non è stata mai confermata dai diretti interessati che sembrano voler mantenere il riserbo sulla propria vita privata.

