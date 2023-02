Luca Onestini e Ivana Mrazova torneranno insieme?/ Lui: “Non so se possiamo”

Luca Onestini e Ivana Mrazova sono ancora innamorati? Interviene l’ex tronista

Luca Onestini sta vivendo delle emozioni molto forti, in seguito all’ingresso della sua ex Ivana Mrazova nella casa del Grande Fratello Vip 2022. In molti pensano che tra i due ci siano faccende in sospeso e che la storia tra loro non sia del tutto chiusa; altri scommettono addirittura in un ritorno di fiamma.

GF Vip: Luca Onestini e Ivana Mrazova tornano insieme?/Fan sicuri: "Si amano ancora…"

L’ex tronista, in confidenza a Giaele e Oriana, parla proprio di Ivana: “Vedo di nuovo quella luce che ha lei e questo mi fa super felice. Non potete capire la mia gioia nel vederla stare così. Lei è così bella ma secondo me non se ne rende neanche conto. Non l’ho mai sentita parlare male di una persona, invidiare… mai”. A questo punto, l’influencer spagnola chiede: “Tonereste insieme?“. Visibilmente in difficoltà, Luca Onestini dichiara: “Noi due siamo stati male, non so se possiamo fare una roba del genere“. Il gieffino non sembra ancora sicuro di poter superare il passato, ma aggiunge: “Per lei provo un grande affetto, le voglio molto bene“. Per vedere la clip ufficiale clicca qui.

GF Vip: Ivana Mrazova si confronta con Nikita Pelizon/ "Io pensavo di sposarlo…"

Luca Onestini e Ivana Mrazova perchè si sono lasciati: i motivi

Il pubblico di Mediaset è con il fiato sospeso a guardare le dinamiche che accadono nella casa tra Luca Onestini e Ivana Mrazova. I fan sperano in un ritorno di fiamma, nonostante la loro storia sia finita da un anno e mezzo; ma perchè è giunta al termine? Alla base non ci sarebbe alcun tradimento, a spiegare i motivi è lo stesso ex tronista.

Luca Onestini dichiara: “Siamo stati insieme tre anni e mezzo. Lei è una bellissima persona, simpatica, buona, di cuore, non posso che parlarne benissimo. Io pensavo che lei fosse proprio la donna della mia vita. Come mai è finita? Durante il Covid sono successe cose particolari per tutti. Sono stati anni particolari e difficili. Alla prima difficoltà non l’abbiamo superata. poi le cose sono andate cambiando, il rapporto si era incrinato. Abbiamo anche vissuto periodi separati. Molti momenti del Covid non li abbiamo passati insieme”.

Ivana Mrazova al GF Vip, la reazione di Nikita/ Signorini "Onestini ha un'altra luce"

© RIPRODUZIONE RISERVATA