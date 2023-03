Luca Onestini e Ivana Mrazova torneranno insieme?/ Lui si sbilancia: “Dopo il GF Vip potremmo…”

Luca Onestini e Ivana Mrazova torneranno ad essere una coppia dopo il GF Vip?

Sono passati solo pochi giorni dall’uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip degli ‘ex’. Luca Onestini ha dovuto salutare la sua ex fidanzata Ivana Mrazova, ma le settimane trascorse insieme sono servite ai due non solo a chiarire alcuni aspetti del loro rapporto rimasti in sospeso, ma anche a riavvicinarsi.

Tra Ivana e Luca non sono mancate in queste settimane effusioni, sguardi complici, risate: i due sembrano anzi aver ritrovato quell’affinità che il pubblico del Grande Fratello Vip aveva imparato ad apprezzare nel corso della loro prima partecipazione. Motivo per il quale tanti hanno iniziato a chiedersi se i due potessero tornare insieme. Una domanda alla quale sembra aver risposto Onestini oggi, durante una chiacchierata con Daniele Dal Moro.

Luca Onestini racconta i suoi sentimenti per Ivana Mrazova e se vuole tornare insieme a lei

Dopo l’uscita di Ivana Mrazova, Onestini ha avuto modo di pensare a quanto accaduto tra loro in questi giorni. Così, durante una chiacchierata con Daniele, Luca – come riporta Isa&Chia – ha rivelato: “Magari tanti non capiscono, non ci siamo mai chiesti niente. Tipo adesso stavamo bene e basta, non è che siamo stati lì a parlare. Quello che deve essere sarà, deve essere fluida la cosa. Se c’è la voglia di stare insieme si può riprovare.” ha chiarito il gieffino.

Luca ha inoltre rivelato di essere rimasto stupito dall’effetto che gli ha fatto rivedere Ivana: “[…] non mi è mai capitato di rivedere una persona con cui sono stato così, sembrava non fosse passata neanche una settimana. – ha spiegato, per poi aggiungere – Invece era un anno e mezzo che non stavamo un minimo insieme, per me è stato bellissimo, mi hanno fatto un regalo enorme. L’importante è il risultato. Alla fine siamo stati benissimo, non me l’aspettavo di stare così con lei, forse neanche lei così con me. Questa è la cosa buona che mi porto a casa, poi succeda quello che succeda”. Luca lascia dunque la porta del cuore aperta a Ivana; una volta fuori dalla Casa avranno modo di capire se c’è spazio per un ritorno di fiamma.

