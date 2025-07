Luca Onestini, dopo le voci di una presunta crisi, celebra il suo amore per la nuova fidanzata Aleska Genesis: “Mi ha conquistato così”.

Solo qualche giorno fa indizi criptici e sibillini sembravano mettere in evidenza una rottura improvvisa, proprio quando l’amore tra Luca Onestini e la nuova fidanzata Aleska Genesis pare aver raggiunto un picco importante. Voci di corridoio in attesa di conferma, forse fin troppo fantasiose e allusive; ed effettivamente, stando all’intervista rilasciata dall’ex volto del Grande Fratello, le cose sembrano procedere su binari più che felici a dispetto dell’aria di tempesta che qualcuno ipotizzava sui social.

Intervistato da DiPiù Tv, Luca Onestini ha parlato a cuore aperto del suo amore per Aleska Genesis; una liaison travolgente stando alle argomentazioni e soprattutto alla progettualità che si erge a sogno comune. “Grazie a lei credo nuovamente nell’amore” – ha raccontato l’ex gieffino, come riporta Isa e Chia – “Entrambi sogniamo una famiglia e pensiamo al matrimonio”.

Insomma, dalla crisi nera ai propositi nuziali è un attimo; soprattutto quando c’è lo zampino del web che alimenta fin troppo voci e rumor prima di effettive conferme. Luca Onestini e la fidanzata Aleska Genesis fanno sul serio e le parole dell’ex volto del Grande Fratello sono perentorie in tal senso: “Dal primo momento mi hanno colpito i suoi occhi, anche le caviglie; sono le prime cose che guardo in una donna”.

Sempre nell’intervista per DiPiù Tv, Luca Onestini – come riporta Isa e Chia – ha offerto anche un quadro dell’attività professionale della sua fidanzata, Aleska Genesis, a testimonianza di un ulteriore aspetto caratteriale che pare aver fatto breccia nel suo cuore. “Ha due aziende ed è anche modella; ha lavorato con grandi marchi e posato per numerose copertine”.

