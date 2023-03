Luca Onestini e Milena Miconi, scintille al GF Vip/ “Non voglio sentire stro*ate!”

GF Vip, Luca Onestini lancia un’accusa a Milena Miconi: cos’è successo

Scintille al Grande Fratello Vip 2022 tra Luca Onestini e Milena Miconi. Come mostra un video circolante sul web, tutto è nato durante un aperitivo di gruppo quando, a tavola, è scattato un battibecco tra i due coinquilini. L’ex tronista, in particolare, si è lamentato della Vippona accusandola di controllare sempre quanto vino versa nel bicchiere. “Perché devi sempre controllare il mio bicchiere? È la verità, vieni sempre così a guardare“, si sfoga Onestini. “No, io non ho mai controllato i bicchieri di nessuno. Ma cosa dici? Ma quando mai ti ho guardato il bicchiere?” si difende la Miconi.

La concorrente gli fa notare come, alcuni giorni, lei non abbia neanche bevuto una goccia di vino a differenza degli altri, lamentando così un iniquo razionamento delle bottiglie: “Ma non dire ca*ate, per favore. Ci sono state serate dove io non ho neanche bevuto, ma non farmi inca*are“. Onestini ribatte: “Se ti vuoi inca*are inca*ati, ma è la verità“. L’attrice ritiene però che sia tutto frutto dell’immaginazione del coinquilino e lo accusa di inventarsi cose: “No, non mi voglio inca*are per sta stron*ata, non ne voglio sentire di stron*ate da te, per favore“.

Il piccolo battibecco è indice di forti tensioni all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 2022. Luca Onestini ha notato questo presunto controllo di Milena Miconi verso i bicchieri degli altri: “È capitato, ci ho fatto caso, con Oriana ridevamo di questo ma finisce là, non succede niente“. La coinquilina però nega: “Guarda, ti sbagli di grosso. Ho passato serate in cui non ho neanche bevuto e non ho detto niente, sono rimasta in silenzio”.

Onestini, poi, rincara la dose mettendosi sulla difensiva e ritenendo che siano sempre le stesse persone ad essere prese di mira per il razionamento delle bottiglie di vino. Milena Miconi però smentisce categoricamente la sua versione: “Perché sono sempre le stesse persone, da quando sono qua le persone sono le stesse“. La divisione della spesa, ancor più se il budget è limitato, è da sempre uno dei temi di discussione nella Casa del Grande Fratello Vip. E lo scontro aperto tra i due coinquilini, anche in un momento conviviale come un aperitivo di gruppo, lo dimostra.

— sara (@nvcleare) March 1, 2023













