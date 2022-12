Luca Onestini e Nikita Pelizon ai ferri corti?/ “Tu valuti seriamente cose che…”

Luca Onestini e Nikita Pelizon ai ferri corti?

Luca Onestini e Nikita Pelizon hanno avviato una frequentazione. Nikita però non tollera alcuni comportamenti di Luca e glielo fa presente: “Hai degli atteggiamenti che mi piacciono poco”, gli dice sorseggiando una tisana in cucina. due VIP sembrano stuzzicarsi l’un l’altra, eppure tra una battuta e l’altra qualche mezza verità vien fuori. “Abbiamo qualcosa in comune, pensiamo la stessa cosa” afferma Onestini, ma la modella, pur scherzando, sottolinea che queste affermazioni non coincidono con gli atteggiamenti di una persone che le mette da parte il pranzo. L’influencer, da parte sua, spiega che sono semplicemente gesti gentili i suoi. Poi, però, Nikita ritorna sulla discussione mattutina e sull’accusa di Onestini che si sentirebbe giudicato dalla modella: “Ti ho chiesto una cosa e mi hai messo parole in bocca”.

La concorrente invita il coinquilino a essere meno sulla difensiva, perché in questo modo la conversazione non riesce a essere seria e soddisfacente. Dal sereno si passa alla tempesta e le incomprensioni iniziano a sorgere fra i due concorrenti e il discorso si sposta sulla deriva che prendono gli scherzi che avvengono fra loro: “Prendi seriamente delle cose che io valuto come sciocchezze” afferma Onestini, che accusa Nikita di vedere tutto in maniera seria e voler avere il controllo di tutto. Forse la propria ironia non è capita, ipotizza il VIP, ma Nikita spiega che con altre persone non ha questa difficoltà e se da un lato può essere comprensibile questa chiave di lettura, dall’altra ci può essere un’interpretazione diversa: Onestini è sibillino. “Ti sei fissato su queste cose” afferma la VIP.

Nikita Pelizon e Luca Onestini sono sempre più incompatibili. Durante un gioco fatto la notte scorsa, Onestini si è lasciato sfuggire qualche dichiarazione scomoda che ha colpito Nikita.Messo alle strette, il ragazzo ha dovuto rispondere ad una domanda indiscreta: se un regista gli chiedesse di baciare tutta la troupe, lui lo farebbe? La risposta affermativa ha meravigliato la modella che non manca di farlo notare all’amico. Onestini non capisce perché la cosa la infastidisca. Era solamente un gioco, ha risposto con ironia. Il suo scopo era guadagnare punti. Le fa notare che lui ha solamente immaginato di baciare una persona a comando, mentre lei lo ha fatto davvero. Al gioco della bottiglia, infatti, si è scambiata delle effusioni con Daniele. Se seguisse il suo ragionamento dovrebbe prendere seriamente anche quel gesto. Nikita si spiega meglio. Secondo lei, dalle attività ludiche può emergere la personalità di una persona. Ma non è stata l’unica frase ambigua che ha sentito durante la serata: anche alcune dichiarazioni di Sarah, infatti, l’hanno lasciata senza parole.

Per Luca Onestini non è bello che faccia certi pensieri sulla compagna che, semplicemente, stava scherzando. “Se non vuoi essere giudicata, non devi giudicare” le dice il ragazzo. Nikita si difende: nelle sue parole non c’era il giudizio che lui percepisce, semplicemente crede che anche in un passatempo sciocco si possano fare delle scelte. Anzi, alle volte è un modo per dire ciò che davvero si pensa giustificandolo con l’umorismo.











