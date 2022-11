Luca Onestini e Nikita Pelizon, bacio in arrivo?/ I dubbi dei vip sulla coppia

Luca Onestini e Nikita Pelizon: si stanno corteggiando?

Luca Onestini è rientrato nella casa del Grande Fratello Vip 2022, dopo dieci giorni di isolamento per essere risultato positivo al Covid. Dentro la casa l’ex tronista di Uomini e Donne ha ritrovato Nikita Pelizon. La ragazza aveva ammesso di provare una certa attrazione per lui e di essere interessata a conoscerlo meglio. Ora però che si sono ritrovati nel loft di Cinecittà, Luca e Nikita sembrano più complici che mai. “Ho lasciato qui una persona e ne ho ritrovato una terribile… Ti ho chiesto se ti sono mancato e tu resti in silenzio, sei cattiva”, ha scherzato Onestini. Nikita ha approfittato del momento per chiedere a Luca come siano andate le cose con la sua ex fidanzata Ivana Mrazova: “Ci siamo lasciati dopo la pandemia, le cose si erano complicate e abbiamo fatto fatica anche a vederci, da Milano non si poteva uscire”.

I dubbi dei vip su Luca Onestini e Nikita Pelizon

Come evolveranno le cose tra Luca Onestini e Nikita Pelizon? L’avvicinamento tra i due ragazzi non è passato inosservato agli occhi attenti di alcune vip. Patrizia Rossetti ha espresso qualche perplessità sul repentino interesse di Nikita per Onestini: “Da lei non me lo aspettavo”. Anche Antonella Fiordelisi è della stessa opinione della conduttrice: “Sembra che lei voglia fare la coppia… Lei tra l’altro ha un uomo fuori”. Inoltre secondo l’influenzare Luca non sembra particolarmente interessato alla modella. Lunedì scorso, nell’ultimo collegamento a distanza, Alfonso Signorini ha organizzato un “incontro” trai i due: “Ho pensato che siamo stati molto bene nei giorni in cui ci siamo conosciuti, quindi non vedo l’ora di tornare a dove ci eravamo lasciati”, ha detto Onestini alla camera dell’albergo in cui era in isolamento.

