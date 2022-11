Luca Onestini e Nikita Pelizon, nascerà una nuova coppia?/ Lei ammette l’interesse…

Chi ha puntato Luca Onestini al Grande Fratello Vip? Oriana indaga ma lui…

Luca Onestini ha giù puntato qualche ragazza nella casa del Grande Fratello Vip? I nuovi VIP si stuzzicano per conoscersi di più, per comprendere chi hanno di fronte, i loro gusti. In particolare, Oriana vorrebbe capire se Onestini ha già adocchiato qualche ragazza all’interno della Casa e quali sono quelle che gli piacciono di più. Il concorrente è molto vago e sulle prime dichiara di non poter fare delle differenze, sono tutte belle ragazze e belle donne. Ma Oriana non vuole risposte diplomatiche, vuole sincerità e continua a scavare l’opinione del VIP. Luca ammette che forse le più belle son già state prese: “Tu sei già con Daniele, Giaele con Antonino”. Una risposta che non soddisfa la influencer e che la spinge a sorridere, guardando Daniele.

“Anche Antonella è bella, ma sta con Edoardo” continua il VIP, su Sarah, invece, la sua opinione è divisa: trova sia una bella donna, ma prevale la sua simpatia. “Poi ci sono Micol e Nikita” conclude, tra le donne di Grande Fratello VIP queste sono le cinque concorrenti che Luca trova esteticamente più belle, ma, al momento, nessuna ha attirato il suo interesse. Oriana non è molto sicura delle risposte del VIP, ma comprende che sia ancora troppo presto per ottenere la verità. Luca non vuole sbilanciarsi, chissà che nel futuro possa dimostrare più interesse verso una donna o forse no, si dice il VIP. Non è detto che debba nascere qualcosa con una concorrente, spiega che questa non è la sua finalità.

Tra Nikita Pelizon e Luca Onestini potrebbe nascere qualcosa? Confidandosi con Wima Goich, Nikita ammette di provare un’attrazione nei confronti di Onestini. Nikita ammette: “Mi piace perché è pieno di energia e di vita. Ci divertiamo tanto”. Nikita Pelizon è perplessa su alcuni comportamenti di Luca Onestini: “Scherza con tutti ed è simpatico quindi boh”. Nikita però ammette di essere molto riservata: “Qui dentro siamo ripresi dalle telecamere 24h su 24 e non so se me la sentirei ad avere una storia qui dentro. Sarebbe complicato”, sussurra a Wilma. Wima però le fa notare: “Ti devi comportare come sei tu e non puoi essere diversa”.

Luca Onestini è stato fidanzato con Soleil Sorge. Nelle scorse ore Edoardo Tavassi ha rivelato che Soleil è il suo sogno erotico: “Esteticamente mi fa morì, Soleil a me mi fa impietrire. Mi piace un botto. Il viso, fisicamente, ha tutte caratteristiche che messe insieme fanno quella che piace a me”. Dopo la descrizione dell’interesse per Soleil dell’ex naufrago, l’ex tronista ha commentato, “Ti devi buttare”, poi ha replicato al suo inquilino in maniera inaspettata: “È stata con gente peggio di te”.











