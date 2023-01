Luca Onestini e Oriana contro Nikita: “Mette merd* da tutte le parti”/ “Parla come in un film porn*”

Oriana Marzoli imita e attacca Nikita al GF Vip: “Parla come in un film porn*”

Non c’è più alcuna traccia di simpatia tra Luca Onestini e Nikita Pelizon. Ormai tra i due c’è solo uno scambio di pesanti accuse reciproche che coinvolgono da qualche tempo anche Oriana Marzoli. La venezuelana è schierata con Luca contro Nikita, come dimostrato qualche ora fa in giardino.

Il tema della discussione era proprio l’atteggiamento di Nikita quando Oriana è sbottata: “Non la voglio sentire mai più, dice ‘Perché ti sei allontanata da me per luca, non capisco’”, ha detto imitando la sua voce e dicendo di lei che “Parla come se fosse un film porno”. A queste parole Edoardo Tavassi, lì presente, si è dissociato, ma Oriana ha ribadito il suo pensiero, così come Luca Onestini.

Luca Onestini contro Nikita: “cerca di mettere merd* da tutte le parti”

La parola è passata poi proprio a questo secondo che ha accusato Nikita di essere sempre pronta a parlar male di lui: “Però vedete chi è che parla sempre dell’altra persona? Poi mi fa ridere che in diretta mi dicano che sono io, mi incavolo! – ha tuonato Luca – È sempre lei che cerca di mettere merd* da tutte le parti e alla fine devo passare che sono io, è assurdo!” Ha quindi aggiunto: “Comunque ha detto che vuole chiedere i video per questo fatto, ma che video devi chiedere? Che vengano fuori! Ma è un tema inutile, sottende sempre lo stesso tentativo, non lo so…” I dissapori tra i due sono sempre più aspri e potrebbero presto culminare nella Casa in una nuova lite.

