Luca Onestini e Raffaello Tonon/ “Amiamo ridere ed emozionarci insieme” (Vieni da me)

Dopo i ricordi di Monica Guerritore, a Vieni da me, si torna a sorridere con Luca Onestini e Raffaello Tonon che, dopo essersi incontrati e conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip, hanno continuato a coltivare la oro amicizia ed oggi formano anche una coppia radiofonica amatissima dagli ascoltatori. Onestini e Tonon, rispondendo alle domande scottanti di Caterina Balivo, svelano così il segreto della loro splendida amicizia che il successo e la popoarità non hanno mai messo in discussione, ma cosa lega davvero Luca e Raffaello? “Ci sono tantissime cose che ci legano. Entrambi amiamo ridere e prenderci in giro. Non siamo intelligenti, ma siamo autoironici e poi siamo due persone perbene, di cuore e che amiamo emozionarci e noi insieme ci emozionamo sempre”, racconta Raffaello che in Luca ha trovato una persona di cui fidarsi totalmente.

Luca Onestini e Raffaello Tonon: il messaggio di Ivana Mrazova

Luca Onestini ricorda il primo incontro con Raffaello Tonon: “quando lo vidi entrare nella casa del Grande Fratello dove ci siamo conosciuti, non l’ho riconosciuto perchè io lo ricordavo grasso e con i capelli ricci. E’ entrato, invece, magrissimo e con i capelli lisci. Pensando a lui mi veniva in mente una persona raffinata, educata ma non pensavo ci si potesse legare così come poi è successo“. L’amicizia con Luca ha ripagato Tonon di tante delusioni in amicizia. “Ho investito tantissimo in un’amicizia, ma era un rapporto a senso unico solo da parte mia. Quando ho vissuto un periodo buio con la depressione, nessi e connessi, questa persona se l’è data a gambe e questa è una pugnalata che porto ancora sulle spalle però la vita ti risarcisce“. Si passa, poi, all’amore: mentre Raffaello è single, Luca parla del suo amore con Ivana Mrazova: “Io sono super fidanzato e feicissimo” – dice l’ex tronista che poi riceve un messaggio della fidanzata – “Sono orgogliosa di te, sono una donna super fortunata ad averti incontrata, ma anche tu sei stato fortunato. Poi volevo dire a Raffa che sono contentissima che vi siate trovati. Lo sai che ti voglio tantissimo bene. Fate i bravi visto che non ci sono”. Tonon, poi, che si è già candidato per fare da zio ai futuri figli della coppia con Luca che smentisce la gravidanza della fidanzata, promuove a pieni voti Ivana: “è una donna di una bellezza prorompente che potrebbe avere tutto, ma che ama la concretezza“, conclude Tonon.

