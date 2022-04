Luca Onestini e Soleil: perché si erano lasciati?/ “Non ricordo più chi sia”

Luca Onestini e Soleil Sorge cos’è successo tra i due?

La storia tra Luca Onestini e Soleil Sorge ha tenuto banco per parecchio tempo tra gli appassionati di gossip. Specialmente quando tra i due si consumava la rottura, a causa del tradimento di lei con Marco Cartasegna, mentre lui partecipava al Grande Fratello VIP. Era un momento davvero difficile per il concorrente gieffino, messo al corrente dal fratello Gianmarco di quanto stavo accadendo fuori dalle mura di Cinecittà.

Un episodio che ha inevitabilmente portato alla rottura tra Luca e Soleil, con un rapporto sempre più deteriorato e nervoso, anche a distanza di tempo. Sono passati alcuni anni dalla loro separazione, ma Luca Onestini e Soleil Sorge continuano ad essere sul piede di guerra, l’uno nei confronti dell’altra. E se apparentemente Luca sembra avere dei motivi comprensibili, non è chiaro invece cosa spinga Soleil a mantenere un atteggiamento così ostili nei confronti del suo ex.

Luca Onestini e Soleil Sorge, tradimento e stoccate senza fine

“Potrei definirlo un conoscente a malapena, quasi non lo ricordo più, mi è totalmente indifferente. In questi anni non ci siamo più né sentiti né parlati, non abbiamo mai riallacciato i rapporti. Sono passati così tanti anni che io non ho alcun tipo di rancore verso di lui, Gianmarco a La Pupa e il Secchione lo tratterò come un concorrente qualsiasi”, aveva raccontato e anticipato Soleil Sorge in una recentissima intervista rilasciata da Silvia Toffanin a Verissimo. Parole a cui avevano fatto seguito quelle di Luca Onestini, che aveva definito triste il comportamento di Soleil: “Difendiamo le emozioni sempre. Triste cercare di cambiare la realtà per attaccare sì o sì una persona, questo non è opinare ma essere rancorosi”.

