Luca Onestini, ex fidanzato di Soleil Sorge/ Da Uomini e Donne al tradimento

Soleil Sorge e Luca Onestini: la storia d’amore nata a Uomini e Donne e finita al Grande Fratello VIP

Sono passati anni da quando Soleil Sorge e Luca Onestini si incontrarono nello studio di Uomini e Donne. All’epoca, lui era un tronista e lei una semplice corteggiatrice con tanta voglia di farsi conoscere. Il loro percorso nel programma di Maria De Filippi si concluse con la scelta di Luca che decise di provare a vivere la loro storia nella vita di tutti i giorni. Una storia finita, però, sotto l’occhio delle telecamere, esattamente com’era iniziata. Dopo pochi mesi dalla scelta, infatti, per Luca Onestini si aprirono le porte della casa del Grande Fratello Vip. Chiuso nel bunker di Cinecittà, Onestini ricevette le foto in cui Soleil era in compagnia di un altro ex tronista ovvero Marco Cartasegna.

La storia tra i due finì così. Soleil si è poi fidanzata con Marco Cartasegna mentre Luca Onestini, all’interno della casa del Grande Fratello Vip, conobbe Ivana Mrazova. Il feeling nato nella casa si trasformò in amore solo dopo il reality e i due sono stati insieme per quattro anni.

Luca Onestini e Soleil Sorge: oggi non hanno alcun tipo di rapporto

Soleil Sorge recentemente è tornata a parlare dell’ex fidanzato Luca Onestini dalle pagine del settimanale Chi. Il motivo? L’ingresso dell’ex tronista di Uomini e Donne nella casa del Grande Fratello Vip. “Mi sento super partes, non è la prima volta che mi trovo a giudicare qualcuno con cui ho avuto a che fare. Qualunque mio ex venga sottoposto al mio giudizio sarà trattato come gli altri. Se poi mi chiama in causa ci rido sopra, il passato è passato” – ha detto la influencer che in passato aveva rilasciato dichiarazioni al vetriolo verso l’ex.

Basta ricordare quanto detto durante una chiacchiera con Silvia Toffanin a Verissimo in merito all’ex Luca Onestini: “Onestamente posso definirlo appena un conoscente. Sono sincera ormai ho pochi ricordi, quasi non lo ricordo più. Non lo odio, mi è del tutto indifferente. Dopo la fine della nostra storia non ci siamo mai più parlati. No, non abbiamo riallacciato mai i rapporti. Però davvero non ho rancori nei suoi confronti, anche perché è passato così tanto tempo. E quello che c’è stato non mi influenzerà nei giudizi con Gianmarco a La Pupa e il Secchione Show”. Immediata la replica del modello: “lei ha criticato mio fratello perché ha pianto ‘per così poco’. E invece io difendo le emozioni sempre. Poi è così brutto cercare di cambiare la realtà delle cose per attaccare qualcuno. Questo per me non è opinare ma essere RANCOROSI. Gianmarco siamo tutti con te”.

