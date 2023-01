Luca Onestini furioso: “Insultato da Antonino!”/ “Io buffone e cogli*ne? Lui è al GF Vip perché ex di Belén!”

Luca Onestini e Antonino Spinalbese, lite in diretta al Grande Fratello Vip

La nuova diretta del Grande Fratello Vip, del 23 gennaio 2023, vede ancora protagonisti Nikita Pelizon e Luca Onestini. Dalla loro fatidica cena di qualche sera fa ne è conseguita anche un’accesa discussione tra Onestini e Antonino Spinalbese che continua poi in diretta quando è Alfonso Signorini a chiedere loro i motivi di questi costanti dissapori.

Ad esordire è Luca Onestini, spiegando di aver detto di Antonino che è noto solo perché è l’ex di Belén Rodriguez perché è la verità: “[…] lui dice di me che sono un buffone e un cogli*ne e che di mestiere faccio solo i reality, da parte mia non mi sembra di aver dato un insulto dicendo una semplice verità per me.” E continua: “Che adesso si farà la sua reputazione grazie a questo programma glielo auguro, però io quello che ho detto lo penso. Invece chi mi dice che sono un cogli*ne e un buffone è lui, che mi spieghi perché lui mi insulta!” Antonino conferma che ciò che dice su lui e Belén è la verità: “Non sono io a dover dire il contrario”. I due non riescono però a trovare un punto in comune, anzi Spinalbese conferma la poca stima che ha nei confronti di Luca.

