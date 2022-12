Luca Onestini gela Nikita “non la vedo come mia fidanzata”/ Sonia Bruganelli lo smonta

Nikita e Luca Onestini, la conoscenza procede a rilento

Al Grande Fratello Vip si torna a parlare di Luca Onestini e Nikita. Lui racconta: “Ovviamente se a lei dà troppo fastidio il fatto che io abbia un contatto con altre, mi devo staccare. Questo è il mio modo di essere, non posso cambiarlo. Allo stato attuale io con lei sto molto bene e lo sto approfondendo. Al momento non la vedo la mia fidanzata“.

Alfonso Signorini chiede poi a Nikita se lei lo veda come un suo fidanzato domani, e lei spiega: “Io voglio conoscerlo. È da un mese che ci stiamo conoscendo? Sì, sono d’accordo. Ieri gli ho detto che mi sta piacendo sempre più. In caso mi prenderò un palo”. Il conduttore chiede poi se pianga per lui, e lei risponde sì. Luca spiega: “A me dispiace molto, infatti quando non la vedo per casa la cerco. Ci stiamo conoscendo in maniera approfondita ma al momento non c’è niente”.

Nella discussione tra Nikita e Luca Onestini entra anche Daniele Dal Moro: “Io e Nikita ci troviamo bene a parlare e più volte mi ha espresso i suoi dubbi. L’ho vista stare male, mi è dispiaciuto e quello che ho detto a Luca è che sappiamo entrambi è che il sentimento da parte di Nikita verso Luca è diverso. Se quella cosa non scatta dopo un mese o un mese e mezzo, è difficile”.

Dopo la reazione di gelosia di Nikita, dopo aver visto un video tra Luca Onestini e Oriana, torna a parlare Daniele Dal Moro, che dice al concorrente: “Stai sbagliando, sai che lei prova qualcosa in più per te e tu le tieni una porta aperta per il futuro”. Non si fa attendere neanche il commento di Sonia Bruganelli: “Nikita cerebralmente è tanta roba rispetto a Luca, mi stupisce che lei si sia incaponita così”.

