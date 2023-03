Luca Onestini: “Ho dormito con Ivana, quante tentazioni!”/ “Non so cosa succederà”

Ivana Mrazova e Luca Onestini, saluto emozionato al Gf Vip

Nella casa del Grande Fratello Vip, Luca Onestini ha potuto passare due settimane con Ivana Mrazova, sua ex fidanzata con la qualche ha passato degli anni belli e ricchi di emozioni. I due si sono riabbracciati e hanno scoperto un’intimità mai assopita. “Dopo un anno e mezzo che non eravamo insieme, ogni giorno c’è di più e mi sento meglio” ha rivelato la modella. Parole confermate anche da Luca: “Ogni giorno c’è di più. Abbiamo dormito insieme dopo un anno e mezzo. Per lei era come se fosse la prima volta, mentre per me era come se fossero passati cinque giorni dall’ultima volta”.

EDOARDO FRANCO, CHI È VINCITORE DI MASTERCHEF ITALIA 12/ "Ora investirò sulla cucina"

Quando Alfonso Signorini ha chiesto a Onestini se avesse avuto qualche tentazione, lui ha risposto sinceramente: “Qualche no, tante sì”. Gli ha fatto eco Ivana: “È difficile”, ha spiegato la giovane. Alfonso li ha poi invitati a salutarsi, vista l’uscita dal gioco della modella. L’ex Uomini e Donne ha chiosato: “Nel mio cuore sempre c’è stata Ivana, anche quando non ci sentivamo. Poi cosa succederà dopo non lo so, lo decideremo insieme“.

LEGGI ANCHE:

Tony Toscano, proposta di matrimonio a Sarah Altobello/ Lei: "Ci penserò ma..."Justin Bieber e La sindrome di Ramsay Hunt/ Ha cancellato il tour mondiale

© RIPRODUZIONE RISERVATA