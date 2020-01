Luca Onestini, infortunio e addio al mondo del calcio/ “L’intervento all’anca…”

Un intervento all’anca e una serie di acciacchi fisici hanno rovinato la carriera calcistica di Luca Onestini. Non è successo in questi anni ma quando ne aveva appena 18 ma forse proprio questo lo ha aiutato ad essere quello che ho, un ragazzo incline ai sacrifici e al lavoro, lo stesso che per sette anni ha portato avanti cercando di mettere insieme la sua passione per il calcio, facendo le giovanili nel Bologna, e la scuola. Già ai tempi del Grande Fratello Vip, l’ex tronista ha raccontato di questo infortunio che gli ha cambiato la vita, quello per il quale ha subito anche un intervento che lo ha tenuto fuori dai giochi per anno e per il quale ha poi dovuto rinunciare a tutto. Luca Onestini è ospite di Lorella Boccia questa sera a Rivelo e potrebbe raccontare qualche dettaglio in più di quel terribile momento anche se già ai microfoni di Zerocinquantuno aveva rivelato molto.

LUCA ONESTINI, L’INFORTUNIO ALL’ANCA E L’ADDIO AL CALCIO

In particolare, Luca Onestini ha spiegato: “Non sono mancati i sacrifici, perché provavo ad andare bene anche a scuola, prima le medie e poi il liceo scientifico….Poi sono arrivato in Primavera e purtroppo ho avuto un problema importante all’anca che mi ha bloccato, così il sogno si è infranto. Ho avuto vari guai fisici, compresi quelli al menisco e ad un timpano. Il più serio però è stato quello all’anca, mi sono dovuto operare e sono rimasto fuori più di un anno. Quello è stato il motivo per cui il rapporto con il Bologna si è interrotto“. Proprio la squadra ha fatto avere una maglia del Bologna al tronista durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip ma sicuramente questo è stato uno dei quei bivi che cambiano per sempre la vita delle persone, in questo caso quella di Luca.

