Luca Onestini interessato a Nikita al GF Vip?/ Dubbi del fratello Gianmarco: “Lei è bellissima ma…”

Nikita Pelizon e Luca Onestini prossima coppia al Grande Fratello Vip?

Nikita Pelizon e Luca Onestini saranno la prossima coppia del Grande Fratello Vip 2022? Le ultime dichiarazioni fatte in diretta sembrano far intendere che tra i due ci sia un interesse reciproco e che potrebbe da ciò nascere qualcosa. La stessa Nikita ha ammesso di non sentirsi più legata all’uomo che la attende fuori, Valerio, non fidandosi più di lui dopo il loro video reso da lui pubblico sui social.

Dal suo canto, Luca Onestini, pur ammettendo di subire il fascino di Nikita, ha ammesso di avere dubbi sulla ragazza. Ha infatti dichiarato: “Con Nikita ci sto bene ma è troppo spirituale, lei vive in un mondo tutto suo. Io sono bravissimo a dare consigli agli altri, poi quando ci provo io sono un disastro.”. Non si espone più di tanto Luca, così come non lo fa anche suo fratello Gianmarco.

Nikita Pelizon e Luca Onestini si piacciono? Parla Gianmarco Onestini

Ospite di Barbara D’Urso nella nuova puntata di Pomeriggio 5, Gianmarco Onestini viene stuzzicato sul tema e dice la sua sul possibile flirt che potrebbe nascere tra il fratello Luca e Nikita Pelizon. “Nikita è una bellissima ragazza, mi sembra anche simpatica però lui è appena entrato, si devono conoscere. – ha spiegato Gianmarco, manifestando poi i suoi dubbi – Lei poi stava conoscendo fuori una persona, poi non la vuole più conoscere, poi ho visto che ci sono stati avvicinamenti anche con altri ragazzi della Casa… quindi io credo che lei stia conoscendo varie persone, mio fratello è appena entrato quindi sarà bellissimo vedere cosa succederà anche nelle prossime giornate.” ha concluso. Che cambi idea nel corso delle prossime settimane?

